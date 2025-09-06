¿No sabes a qué hora empieza el concierto de Residente en el Zócalo de CDMX? Te damos el horario del 6 de septiembre.

El cantante Residente- de 47 años de edad- habrá vibrar al público de la Ciudad de México con un inolvidable concierto gratuito.

¿A qué hora empieza el concierto de Residente en el Zócalo de CDMX? Este es el horario del 6 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó a qué hora iniciará el concierto de Residente en el Zócalo.

La presentación en vivo de Residente comenzará el 6 de septiembre en punto de las 8:00 de la noche.

Se tiene previsto que el concierto de Residente termine después de las 10:00 de la noche, tómalo en cuenta.

¡Atrévete-te-te… a sentir la verdadera energía!🎶@Residente llega al #ZócaloCapitalino este sábado 6 de septiembre a las 20:00 hrs con un concierto gratuito que hará vibrar a la #CapitalDeLaTransformación. 🎤🗣️



Estilo, talento y emoción en una noche única.



¡No te lo puedes… pic.twitter.com/ZYFhcYSCXP — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 5, 2025

Antes de la la presentación en vivo de Residente habrá un show telonero con Mc´s mujeres:

Arianna Puello

Ximbo

Niña Dioz

Prania Esponda

Azuki

Mena

Dichas raperas son referentes importantes dentro de la escena hip-hop en español.

Por lo que se trata de un espectáculo que pondrá el mejor ambiente antes de que Residente se suba al escenario.

Concierto de Residente en Zócalo CDMX tendrá transmisión en vivo

El concierto de Residente contará con una transmisión en vivo para todos aquellos que no puedan ir al Zócalo de la Ciudad de México este 6 de septiembre.

La presentación de Residente podrá verse en TV Abierta en las señales de:

Canal 14

Capital 21

Para usuarios de redes sociales, el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura Ciudad de México (@CulturaCiudadMX) también lo emitirá.

Así que ya no tienes pretexto para disfrutar de Residente cantando sus mejores éxitos.

Residente (Instagram / Residente)

Setlist de canciones para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX del 6 de septiembre

El setlist de canciones para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX del 6 de septiembre sería este:

Baile de los pobres

No hay nadie como tú

Cumbia de los aburridos

Atrévete-te-te

El aguante

Muerte en Hawaii

La vuelta al mundo

Ojos color solo

René

Guerra

This Is Not America

Latinoamérica

313

Ron en el piso

Chulin culin chunfly

El futuro es nuestro

Vamo´a portarnos mal