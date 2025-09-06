¿No sabes a qué hora empieza el concierto de Residente en el Zócalo de CDMX? Te damos el horario del 6 de septiembre.
El cantante Residente- de 47 años de edad- habrá vibrar al público de la Ciudad de México con un inolvidable concierto gratuito.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó a qué hora iniciará el concierto de Residente en el Zócalo.
La presentación en vivo de Residente comenzará el 6 de septiembre en punto de las 8:00 de la noche.
Se tiene previsto que el concierto de Residente termine después de las 10:00 de la noche, tómalo en cuenta.
Antes de la la presentación en vivo de Residente habrá un show telonero con Mc´s mujeres:
- Arianna Puello
- Ximbo
- Niña Dioz
- Prania Esponda
- Azuki
- Mena
Dichas raperas son referentes importantes dentro de la escena hip-hop en español.
Por lo que se trata de un espectáculo que pondrá el mejor ambiente antes de que Residente se suba al escenario.
Concierto de Residente en Zócalo CDMX tendrá transmisión en vivo
El concierto de Residente contará con una transmisión en vivo para todos aquellos que no puedan ir al Zócalo de la Ciudad de México este 6 de septiembre.
La presentación de Residente podrá verse en TV Abierta en las señales de:
- Canal 14
- Capital 21
Para usuarios de redes sociales, el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura Ciudad de México (@CulturaCiudadMX) también lo emitirá.
Así que ya no tienes pretexto para disfrutar de Residente cantando sus mejores éxitos.
Setlist de canciones para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX del 6 de septiembre
El setlist de canciones para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX del 6 de septiembre sería este:
- Baile de los pobres
- No hay nadie como tú
- Cumbia de los aburridos
- Atrévete-te-te
- El aguante
- Muerte en Hawaii
- La vuelta al mundo
- Ojos color solo
- René
- Guerra
- This Is Not America
- Latinoamérica
- 313
- Ron en el piso
- Chulin culin chunfly
- El futuro es nuestro
- Vamo´a portarnos mal