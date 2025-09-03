Es oficial la banda británica de rock alternativo, Radiohead está de regreso a los escenarios en concierto tras 7 años inactivos.

Tour 2025 de Radiohead que emociona a los fans en nuestro país, pues la pregunta obligada es ¿en México?

Radiohead anuncia tour 2025, el primero en siete años

Los rumores se han vuelto realidad con el regreso de Radiohead, tras anuncia tour 2025, el primero en siete años.

“El año pasado, nos juntamos para ensayar, solo por diversión.

Después de una pausa de siete años, fue genial volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco.

También nos dieron ganas de dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas asistir a alguna de las próximas fechas”.

Por lo que el tour 2025 de la banda británica de rock alternativo, Radiohead que ya tiene fechas durante noviembre y diciembre, pero solo será en Europa:

4, 5, 7 y 8 de noviembre 2025 en la Movistar Arena de Madrid, España

14, 15, 17 y 18 de noviembre 2025 en Unipol Arena de Bolonia, Italia

21, 22, 24 y 25 de noviembre 2025 Londres, Reino Unido – The O2:

1, 2, 4 y 5 de diciembre 2025 en la Royal Arena de Copenhague, Dinamarca

8, 9, 11 y 12 de diciembre en la Uber Arena de Berlín, Alemania

Sin embargo, el tour de Radiohead podría extenderse, luego de que la banda cerrará su mensaje con “por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto”.

¿Radiohead en México? Anuncia tour 2025, el primero en siete años (Radiohead)

Tour de Radiohead en México podría ser en 2026

Ante el regreso de Radiohead con tour 2025, ya se dice que la banda británica de rock alternativo llegará a México.

Pues conforme a insider, han asegurado que Radiohead estará anunciado una segunda tanda de conciertos.

Conciertos de Radiohead que serían para la parte de Norteamérica y Latinoamérica, e incluso se habla para la franja en Asia.

Sin embargo, Radiohead no llegaría a México en concierto para este año 2025, si no seria hasta 2026.

Y por lo que los fans de la banda Radiohead deberán esperar a que esto se haga realidad con otros anunció de manera oficial de los británicos.