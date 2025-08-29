EDC México 2026, el festival de música de electrónica más importante del país, regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si estás interesado en asistir, te compartimos el precio de boletos, fechas y preventa para el EDC México 2026.

Precio de boletos para EDC México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Te dejamos el precio de boletos con cargos incluidos para el EDC México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Abono General Early Owl: 4 mil 172 pesos

Abono Comfort Pass Early Owl: 5 mil 989 pesos

Abono Citibanamex Plus Early Owl: 7 mil 564 pesos

Cabe destacar que los precios para EDC México 2026 no se han revelado oficialmente , por lo estos que serían solo un aproximado.

EDC México 2024 (Instagram | @edc_mexico)

EDC México 2026 se caracteriza por ofrecer diferentes tipos de boletos con distintos niveles de beneficios, siendo los más destacados:

Boleto General

Comfort Pass

Citibanamex Plus

Fechas del EDC México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

EDC México 2026 anunció las fechas para su próxima edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, las cuales son:

Viernes 20 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026

Domingo 22 de febrero de 2026

EDC México 2026 (Instagram @edc_mexico / Instagram @edc_mexico)

A través de redes sociales, EDC México 2026 compartió algunos detalles del festival de música electrónica.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el lugar de encuentro de miles de asistentes que busquen disfrutar un fin de semana lleno de música.

EDC México 2026 promete una experiencia inigualable con los mejores Djs del mundo, energía deslumbrante y escenarios llenos de luces.

Preventa de boletos para EDC México 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez

De acuerdo con información, la preventa de boletos para el EDC México 2026 se hará de la siguiente manera:

Venta Beyond: 15 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: 16 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 17 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m.

Venta General: 18 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m.

La venta de boletos para EDC México 2026 será a través de Ticketmaster y habrá tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex.