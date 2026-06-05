El actor británico Anthony Stewart Head, reconocido por sus papeles en Buffy Cazavampiros y Ted Lasso, murió a los 72 años debido a complicaciones de una neumonía, según confirmaron sus hijas Emily y Daisy Head en un comunicado difundido por la BBC.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia”. Emily y Daisy Head

La noticia de la muerte por neumonía llega apenas meses después de la muerte de su esposa, la activista Sarah Fisher.

Formado en la London Academy of Music and Dramatic Art, Head también brilló en teatro musical y en series como Merlin y Little Britain.

Anthony Stewart Head estrella de Buffy Cazavampiros y Ted Lasso

La muerte de Anthony Stewart Head ha impactado en las redes sociales, pues el actor será recordado como estrella de las series Buffy Cazavampiros y Ted Lasso.

Luego de que en Buffy Cazavampiros de 2007, el actor Anthony Stewart Head ganó fama internacional tras interpretar al bibliotecario del instituto de Sunnydale y mentor de la protagonista, Rupert Giles.

Mientras que en uno de sus últimos trabajos, Anthony Stewart Head interpretó a Rupert Mannion, el extrovertido ex propietario del AFC Richmond en Ted Lasso.

Muere Anthony Stewart Head apenas meses después de perder a su pareja (Especial )

¿Quién fue Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head fue un reconocido actor de teatro, televisión y cine que nació el 20 de febrero de 1954 en Londres, Reino Unido.

El actor Anthony Stewart Head contó con un respaldo actoral tras formarse en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Además de ser reconocido por sus papeles en Buffy Cazavampiros y Ted Lasso, el actor Anthony Stewart Head, también participó en series como Little Britain y Merlin.

Mientras que el teatro musical, Anthony Stewart Head también ganó fama actuando en los musicales Godspell, Chess, Peter Pan y Rocky Horror Show Live.