El rapero español Daniel Heredia Vidal, mejor conocido como Rels B está por llegar en concierto al Palacio de los Deportes este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre.

Y si eres uno de los que irás a ver a Rels B en el Palacio de los Deportes te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre

Rels B regresa a la CDMX con 6 fechas en el Palacio de los Deportes los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, a continuación los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas los días 3, 4, 5 de septiembre: a las 7:00 de la noche

Hora para el 3, 4, 5 de septiembre:: 9:00 de la noche en punto

Apertura de puertas los días 6, 8 y 9 de septiembre: a las 6:00 de la noche

Hora para el 6, 8 y 9 de septiembre: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre

Los conciertos del rapero español Rels B en el Palacio de los Deportes serán este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, mismos que prometen.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes que escucharán en vivo sus fans son: