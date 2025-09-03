El rapero español Daniel Heredia Vidal, mejor conocido como Rels B está por llegar en concierto al Palacio de los Deportes este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre.

Y si eres uno de los que irás a ver a Rels B en el Palacio de los Deportes te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre

Rels B regresa a la CDMX con 6 fechas en el Palacio de los Deportes los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, a continuación los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:

  • Apertura de puertas los días 3, 4, 5 de septiembre: a las 7:00 de la noche
  • Hora para el 3, 4, 5 de septiembre:: 9:00 de la noche en punto
  • Apertura de puertas los días 6, 8 y 9 de septiembre: a las 6:00 de la noche
  • Hora para el 6, 8 y 9 de septiembre: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
Rels B
Rels B (@ocesa_total / Twitter)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre

Los conciertos del rapero español Rels B en el Palacio de los Deportes serán este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, mismos que prometen.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes que escucharán en vivo sus fans son:

  1. 1 de enero, Puntacana
  2. Caída del cielo
  3. Pa quererte
  4. Un rodeoooo
  5. TU VAS SIN
  6. Mi luz
  7. ¿Cómo dormiste?
  8. La vida sin ti
  9. Como antes
  10. Tienes el don
  11. Te regalo
  12. Detrás del DJ
  13. Un desperdicio
  14. Me gustas natural
  15. Se apaga / me apago
  16. Sin mirar las señales
  17. Love It
  18. Me olvidé de los 2
  19. La prisión
  20. Shorty que te vaya bn
  21. Lo que hay x aquí
  22. Buenos genes
  23. Lejos de ti
  24. 3:45 AM
  25. SONRÍE <3
  26. La última canción
  27. Sin gato (MIAU!)
  28. Un verano en Mallorca
  29. A mí
  30. A new star