El rapero español Daniel Heredia Vidal, mejor conocido como Rels B está por llegar en concierto al Palacio de los Deportes este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre.
Y si eres uno de los que irás a ver a Rels B en el Palacio de los Deportes te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre
Rels B regresa a la CDMX con 6 fechas en el Palacio de los Deportes los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, a continuación los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:
- Apertura de puertas los días 3, 4, 5 de septiembre: a las 7:00 de la noche
- Hora para el 3, 4, 5 de septiembre:: 9:00 de la noche en punto
- Apertura de puertas los días 6, 8 y 9 de septiembre: a las 6:00 de la noche
- Hora para el 6, 8 y 9 de septiembre: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre
Los conciertos del rapero español Rels B en el Palacio de los Deportes serán este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, mismos que prometen.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes que escucharán en vivo sus fans son:
- 1 de enero, Puntacana
- Caída del cielo
- Pa quererte
- Un rodeoooo
- TU VAS SIN
- Mi luz
- ¿Cómo dormiste?
- La vida sin ti
- Como antes
- Tienes el don
- Te regalo
- Detrás del DJ
- Un desperdicio
- Me gustas natural
- Se apaga / me apago
- Sin mirar las señales
- Love It
- Me olvidé de los 2
- La prisión
- Shorty que te vaya bn
- Lo que hay x aquí
- Buenos genes
- Lejos de ti
- 3:45 AM
- SONRÍE <3
- La última canción
- Sin gato (MIAU!)
- Un verano en Mallorca
- A mí
- A new star