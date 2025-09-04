El Teatro de los Insurgentes estará recibiendo en concierto a la cantante chilena de 42 años de edad, Mon Laferte este 4, 5 y 6 de septiembre.

Así que prepárate para no perderte de nada que te damos el horario y hora en la que terminan los conciertos del 4, 5 y 6 de septiembre de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes.

Prepárate para disfrutar de los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre con el horario y hora en la que termina; estos son lo detalles:

Apertura de puertas 4 y 5 septiembre: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas 6 septiembre: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se prevé 2:00 horas de música

Hora en la que terminan: Entre las 9:00 de la noche y las 10:30 pm

Cabaret con Mon Laferte en Teatro de los Insurgentes (Especial / Especial)

Este 4, 5 y 6 de septiembre el Teatro de los Insurgentes recibe a Mon Laferte en concierto con un show que será inigualable.

Ya que la cantautora chilena M on Laferte presenta su espectáculo de Cabaret con lo mejor de su música.

Recuerda que el Teatro de los Insurgentes es el recinto ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur número 1587 en la colonia San José Insurgentes, Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegar al Teatro de los Insurgentes es por el servicio d e transporte público del Metróbus.

Por lo que deberás tomar la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, dirección “Indios Verdes” o “El Caminero” y bajar en las estación Teatro de los Insurgentes.