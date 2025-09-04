El Teatro de los Insurgentes estará recibiendo en concierto a la cantante chilena de 42 años de edad, Mon Laferte este 4, 5 y 6 de septiembre.
- Apertura de puertas 4 y 5 septiembre: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas 6 septiembre: 5:00 de la tarde
- Hora: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
- Duración: Se prevé 2:00 horas de música
- Hora en la que terminan: Entre las 9:00 de la noche y las 10:30 pm
Ya que la cantautora chilena Mon Laferte presenta su espectáculo de Cabaret con lo mejor de su música.
Recuerda que el Teatro de los Insurgentes es el recinto ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur número 1587 en la colonia San José Insurgentes, Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.
La forma sencilla de llegar al Teatro de los Insurgentes es por el servicio de transporte público del Metróbus.
Por lo que deberás tomar la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, dirección “Indios Verdes” o “El Caminero” y bajar en las estación Teatro de los Insurgentes.