Imagine Dragons vuelve a la CDMX con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Loom World Tour.
Si eres uno de los fanáticos que asistirá, te damos los detalles de la hora y duración de los conciertos de Imagine Dragons del 5 y 7 de septiembre.
¿A qué hora termina el concierto de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros?
Debes de tener en cuenta que los conciertos de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros tendrán diferente horario.
Horario del concierto de Imagine Dragons del viernes 5 de septiembre:
- Hora de inicio: 21:00 horas
- Apertura de puertas: 17:00 horas
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 23:00 horas aproximadamente
Horario del concierto de Imagine Dragons del domingo 7 de septiembre:
- Hora de inicio: 20:00 horas
- Apertura de puertas: 16:00 horas
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 22:00 horas o 22:30 horas aproximadamente
Después de agotar fechas en varios países, Imagine Dragons vuelve a CDMX para presentar su nueva gira mundial Loom World Tour.
Los conciertos de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros prometen ser espectáculos llenos de energía con lo mejor de su repertorio.
Setlist de canciones para el concierto de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros
A continuación, te compartimos el setlist de canciones para el concierto de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros del 5 y 7 de septiembre:
- Believer
- Thunder
- Bones
- It’s Time
- Take Me to the Beach
- Shots (Broiler Remix)
- I’m So Sorry
- Whatever It Takes
- Bad Liar
- Wake Up
- Radioactive
- Demons
- Natural
- Sharks
- Enemy
- Eyes Closed
- In Your Corner
- Walking the Wire
- On top of the world
- Next to me
- Warriors
- Follow you
- Lonely
- Not today
- Dream
Con una multitud de fans preparados para cantar sus canciones, el concierto de Imagine Dragons se anticipa como una de las noches más inolvidables.