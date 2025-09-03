Este 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre, el rapero español de 31 años de edad, Daniel Heredia Vidal, mejor conocido como Rels B llega en concierto al Palacio de los Deportes.

Concierto de Rels B en el Palacio de los Deportes de los cuales te tenemos el horario y hora en la que terminan para que no te pierdas de nada durante los esperados shows de español en la CDMX.

Horario y hora en la que terminan los conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre

No te pierdas de ningún momentos previo y durante los conciertos del 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre de Rels B en el Palacio de los Deportes, pues este es el horario y la hora en la que terminan:

Apertura de puertas los días 3, 4, 5 de septiembre: a las 7:00 de la noche

Hora: 9:00 de la noche en punto

Apertura de puertas los días 6, 8 y 9 de septiembre: a las 6:00 de la noche

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: 2:00 horas aproximadamente de música vivo

Hora en la que terminan: Alrededor de las 10:00 pm y las 11:00 de la noche

afroLOVA25, nuevo álbum de Rels B (cortesía )

Rels B regresa a la CDMX con 6 fechas en concierto para el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes de la CDMX estará retumbando con las 6 fechas en concierto del español Rels B que regresa los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre.

Conciertos de Rels B en el Palacio de los Deportes que prometen y que forma parte de la gira del español llamada “A New Star World Tour”.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.