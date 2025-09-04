El cantante Abel Makkonen Tesfaye de 35 años de edad, conocido como The Weeknd está de regreso en concierto al Estadio GNP Seguros y no lo hace solo, pues Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como Anitta lo acompaña.

Así que fans presten atención que les traemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver a The Weeknd con Anitta de 32 años de edad.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver en concierto a The Weeknd con Anitta en el Estadio GNP Seguros

No te pierdas de ver a The Weeknd con Anitta en el Estadio GNP Seguros, a continuación el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos concierto:

Fechas: 20 y 21 de abril de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Venta fans: 5 de septiembre 2025, a partir de las 10:00 am

Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito: 8 de septiembre 2025 desde las 2:00 de la tarde

Gran Venta HSBC para tarjetas de crédito y débito: 9 de septiembre 2025, iniciando a las 2:00 pm

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 10 de septiembre 2025 arrancando a las 2:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de Boletos: Aún sin revelarse costos oficiales

¡PREPÁRATE! ✨ @theweeknd llega con su gira récord AFTER HOURS TIL DAWN STADIUM TOUR a la CDMX los próximos 20 y 21 de abril en el Estadio GNP Seguros. Un show totalmente nuevo, que combina una producción innovadora con un setlist electrizante, junto con @Anitta como invitada… pic.twitter.com/JMwsb0SeRq — Ocesa Total (@ocesa_total) September 4, 2025

The Weeknd con Anitta llegan al Estadio GNP Seguros en concierto

El Estadio GNP Seguros de la CDMX será la sede para las 2 fechas en concierto de The Weeknd con Anitta.

Conciertos de The Weeknd con Anitta que forman parte de la gira After Hours Til Dawn Stadium Tour.

Y que prometen ser dos noches inolvidables para los fans con el espectáculo sin igual de The Weeknd.

Si deseas asistir, la compra de boletos en la venta fans deberás realizar registro previo en: https://theweeknd.com/tour/

Para la Gran Venta HSBC, las tarjetas de crédito contaron con 3 y 5 meses sin intereses en compras de boletos mayores a 3 mil pesos.

Recuerda que también puedes ir por tus boletos para los conciertos de The Weeknd con Anitta directo a las taquillas del Palacio de los Deportes ya con la venta general activa.