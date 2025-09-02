Tecate Supremo se suma a la lista de festivales de música en concierto en México, que no deberías perderte en la agenda 2025.

Por lo que tenemos ya todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa, cártel completo y más para el festival de música Tecate Supremo.

Precio de boletos, fecha de preventa, cártel completo y más para Tecate Supremo

A continuación te dejamos todo los que debes saber de precio de boletos, fecha de preventa, cártel completo y más para el festival de música Tecate Supremo y así no lo dejes pasar:

Fecha: Sábado 15 de noviembre 2025 Sede: Hipódromo de Ciudad Juárez, Chihuahua Preventa Banamex: 5 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde Venta libre: 6 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana Boletera:BoletoMovil Precio de boletos: Aún sin revelarse cortos Cartel:

Zoé

Foster the People

The Kooks

Álvaro Díaz

Siddhartha

NSQK

Esteman & Daniela Spalla

Kinky

Little Jesus

Yami Safdie

Odisseo

Genitallica

Jacinto

Nash

Tecate Supremo se suma a los festivales en concierto de México 2025

El festival de música Tecate Supremo se suma en concierto a la esperada agenda de eventos en México 2025.

Y que desde ya el festival Tecate Supremo se perfila como uno de los más esperados que promete “llevar la música a orillas del río Bravo”.

Pues basta decir que el cartel del festival de música Tecate Supremo se distingue por la presencia de artistas nacionales como internacionales.

Además de que el festival de música Tecate Supremo tendrá entre sus actos principales el regreso a los escenarios de la banda británica The Kooks.

Mientras que el acto principal del festival de música Tecate Supremo estará a cargo de la banda mexicana Zoé.

Para los que desean comprar sus boletos para el festival de música Tecate Supremo, la preventa de boletos será para los tarjetahabientes Banamex.

Misma preventa Banamex que les tendrá la posibilidad de comprar boletos con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Recuerda que el Hipódromo se ubica en calle de Galgódromo de las Américas, Hipódromo, en Juárez, Chihuahua.