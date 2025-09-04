La cantante chilena de 42 años de edad, Mon Laferte se estará presentando en concierto desde el Teatro de los Insurgentes los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Así que te tenemos preparado el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre

A continuación te dejamos todo lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre:

Apertura de puertas 4 y 5 septiembre: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas 6 septiembre: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Cabaret con Mon Laferte (Especial / Especial)

Posibles setlist de canciones para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre

Mon Laferte llega al fin al Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre en conciertos que prometen.

Pues la cantautora Mon Laferte estará presentando un espectáculo sin igual al puro estilo de Cabaret.

Por lo que la teatralidad y la música de Mon Laferte se unirán para un espectáculo sin igual desde el Teatro de los Insurgentes.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes serían: