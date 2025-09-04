La cantante chilena de 42 años de edad, Mon Laferte se estará presentando en concierto desde el Teatro de los Insurgentes los días 4, 5 y 6 de septiembre.
Así que te tenemos preparado el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre
A continuación te dejamos todo lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre:
- Apertura de puertas 4 y 5 septiembre: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas 6 septiembre: 5:00 de la tarde
- Hora: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Posibles setlist de canciones para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre
Mon Laferte llega al fin al Teatro de los Insurgentes del 4, 5 y 6 de septiembre en conciertos que prometen.
Pues la cantautora Mon Laferte estará presentando un espectáculo sin igual al puro estilo de Cabaret.
Por lo que la teatralidad y la música de Mon Laferte se unirán para un espectáculo sin igual desde el Teatro de los Insurgentes.
Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Mon Laferte en el Teatro de los Insurgentes serían:
- Tormento
- Aunque te mueras por volver
- Mi buen amor
- Préndele fuego
- Pornocracia
- Calaveras
- La mujer
- Amado mío
- Se me va a quemar el corazón
- La trenza
- Funeral
- Quédate esta noche
- Canción feliz
- Otra noche de llorar
- Amantes suicidas
- Por qué me fui a enamorar de ti
- Flaco
- Amor completo
- Tu falta de querer
- Pa’ dónde se fue
- Amárrame