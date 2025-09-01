El mes de septiembre 2025 en la CDMX vendrá fuerte con una larga lista de conciertos que no querrás perderte.
Basta decir que Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más serán algunos de los más esperados conciertos en septiembre 2025 para CDMX.
Agenda de conciertos de septiembre en CDMX 2025 con Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más artistas
No te pierdas de ninguno, acá te dejamos la agenda completa de conciertos septiembre 2025 por fechas con Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más artistas:
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 02 septiembre
- Neck Deep - Auditorio BB,
- Supergrass - Teatro Metropólitan,
- Gra - FÜCK OFF ROOM
- Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 03 septiembre
- Rels B - Palacio de los Deportes
- GUFI - Multiforo 246
Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 04 septiembre
- Rels B - Palacio de los Deportes
- Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- DAAZ - El Cantoral, Mexico City, Mexico
- Putilatex - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll
- Valsian - Foro Indie Rocks
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 05 septiembre
- Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros
- Rels B - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico
- Boston Manor - La Piedad Live
- Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- DAAZ - El Cantoral
- La bande-son imaginaire - Teatro Metropólitan
- Raquel Sofia - Foro La Paz
- Cachirula - Auditorio BB
- Putilatex - Foro Bizarro
- Greg Cerrone - Phonique
- Vendex - LooLoo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 06 septiembre
- Rels B - Palacio de los Deportes
- French 79 - Pabellón del Palacio de los Deportes
- A Place To Bury Strangers - Foro Indie Rocks
- Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes, Mexico City, Mexico
- GRLS - Foro Niebla
- Larva - FÜCK OFF ROOM
- Rusher - Foro Puebla
- Bloodstains - Denso Rock
- QRION - LooLoo,
- Ben Wendel Quartet - El Cantoral
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 07 septiembre 2025
- Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros
- Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- Kevin Johansen - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Estelares - Lunario Del Auditorio Nacional,
- Elefantes - El Cantoral
- Uada - FÜCK OFF ROOM
- Metanoia - Teatro Metropólitan
- Cemetery Skyline - Circo Volador
- The Cutthroats - Gato Calavera
Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 08 septiembre
- Rels B - Palacio de los Deportes
- SKÁLD - Circo Volador
- Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 09 septiembre
- Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional
- Rels B - Palacio de los Deportes
- KAI - Pepsi Center WTC
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 10 septiembre
- Kamasi Washington - Pepsi Center WTC
- Torreblanca - Lunario Del Auditorio Nacional
- LYKN - Teatro Metropólitan
Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 11 septiembre
- The Black Keys - Pepsi Center WTC
- Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional
- Orishas - Pabellón del Palacio de los Deportes
- Los Concorde - Teatro Metropólitan
- Dani Fernández - Foro Indie Rocks
- Rue Oberkampf - Foro Bizarro
- Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- MichaelBM - LooLoo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 12 septiembre
- Oasis - Estadio GNP Seguros
- Duki - Palacio de los Deportes,
- Eslabon Armado - Pepsi Center WTC
- Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
- Remmy Valenzuela - Arena CDMX
- La Vela Puerca - Teatro Metropólitan
- Triathalon - Foro Indie Rocks
- Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- Moullinex y GPU Panic - LooLoo, Mexico City, Mexico
- Sargeist - HDX Circus Bar
- Juan Cirerol - Amapola Café
- Gustavo Lara - Foro Red Access
- Braulio Sauce - NÚCLEO
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 13 septiembre
- Oasis - Estadio GNP Seguros
- Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
- Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
- Tito Double P - Palacio de los Deportes
- Rubytates - Teatro Metropólitan
- Tony Ann - Auditorio BB
- Roberto Blades - La Maraka
- Andru - Foro Indie Rocks
- Collage - Foro Red Access
- Germaine Valentina - Lunario Del Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 14 septiembre
- Pestilence y Cancer - Circo Volador
- Tito Double P - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico
- Neo Pistea - Foro Indie Rocks
- Sous-Sol - El Péndulo - Foro del Tejedor
- Dame Area - La Piedad Live
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 16 septiembre
- Air - Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 17 septiembre 2025
- Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
- Jacob Collier - Pepsi Center WTC
Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 18 septiembre
- Shakira - Estadio GNP Seguros
- Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
- Esteman y Daniela Spalla - Palacio de los Deportes
- Plastilina Mosh - La Maraka
- Kettama - LooLoo
- Pachyman - Foro Indie Rocks
- María Cristina Plata - Lunario Del Auditorio Nacional
- Vondré - FÜCK OFF ROOM
- Enry-K - Centro Cultural de España
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 19 septiembre
- Maribou State (DJ Set) - LooLoo
- Kiesza - Foro Indie Rocks
- Roz - Pabellón del Palacio de los Deportes
- Gonza Silva - Foro La Paz
- Lulú Bulos - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll,
- Kevin Roldan - La Maraka
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 20 septiembre
- Matisse, Motel e Intocable - Estadio Fray Nano de Béisbol
- Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio - Velódromo Olímpico
- Charles Ans - Palacio de los Deportes
- Strung Out - FÜCK OFF ROOM
- Playa Limbo - El Cantoral
- 1349 - Foro Veintiocho
- Charlie Zaa - La Maraka
- Ricardo Caballero - Lunario Del Auditorio Nacional
- La Onda Vaselina - El Foro 1869
- Demencia Infantil - Foro Indie Rocks
- Yorka - Itinerantes
- Mickyfest 2025 - Centro De Convenciones Tlatelolco
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 21 septiembre
- Elliot Moss - Foro Indie Rocks
- Annapura - FÜCK OFF ROOM
Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 22 septiembre
- Pat Metheny - Sala Nezahualcóyotl
- Il Divo - Teatro Metropólitan
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 23 septiembre
- Kendrick Lamar - Estadio GNP Seguros
- The Sisters Of Mercy - Carpa Velódromo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 24 septiembre
- Ghost - Palacio de los Deportes
- Kacey Musgraves - Teatro Metropólitan
- La Dame Blanche - Foro La Paz
Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 25 septiembre
- Ghost - Palacio de los Deportes
- Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano
- Mariana Ochoa - Lunario Del Auditorio Nacional
- Musumeci - LooLoo
- Bloody Benders - FÜCK OFF ROOM
- Lisbon Girls - Maquiladora Studio
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 26 septiembre
- The Holydrug Couple - Foro Indie Rocks, Mexico City, Mexico
- Nicho Hinojosa - Foro Red Access
- Adam Ten - LooLoo, Mexico
- Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano
- Estela Nuñez - Lunario Del Auditorio Nacional, ¿
- Rocio Banquells - Teatro Metropólitan
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 27 septiembre
- Snarky Puppy - Auditorio BB
- El Mató a un Policía Motorizado - Pepsi Center WTC
- Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes
- Sr. Bikini y Las Yakets - Multiforo Alicia
- Jaime Varela - Teatro Metropólitan
- Vibras Fest 2025 - Estadio Fray Nano de Béisbol
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 28 septiembre
- Ghost Bath - Carpa Velódromo, Mexico City, Mexico
- ionnalee y iamamiwhoami - Foro Indie Rocks
- Marco Mares - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 29 septiembre
- John Fogerty - Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 30 septiembre
Tributo a José José - Auditorio Nacional
Fleshgod Apocalypse - Foro Indie Rocks