Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 02 septiembre

  • Neck Deep - Auditorio BB,
  • Supergrass - Teatro Metropólitan,
  • Gra - FÜCK OFF ROOM
  • Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 03 septiembre
  • Rels B - Palacio de los Deportes
  • GUFI - Multiforo 246
Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 04 septiembre

  • Rels B - Palacio de los Deportes
  • Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • DAAZ - El Cantoral, Mexico City, Mexico
  • Putilatex - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll
  • Valsian - Foro Indie Rocks
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 05 septiembre

  • Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros
  • Rels B - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico
  • Boston Manor - La Piedad Live
  • Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • DAAZ - El Cantoral
  • La bande-son imaginaire - Teatro Metropólitan
  • Raquel Sofia - Foro La Paz
  • Cachirula - Auditorio BB
  • Putilatex - Foro Bizarro
  • Greg Cerrone - Phonique
  • Vendex - LooLoo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 06 septiembre

  • Rels B - Palacio de los Deportes
  • French 79 - Pabellón del Palacio de los Deportes
  • A Place To Bury Strangers - Foro Indie Rocks
  • Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes, Mexico City, Mexico
  • GRLS - Foro Niebla
  • Larva - FÜCK OFF ROOM
  • Rusher - Foro Puebla
  • Bloodstains - Denso Rock
  • QRION - LooLoo,
  • Ben Wendel Quartet - El Cantoral
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 07 septiembre 2025

  • Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros
  • Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • Kevin Johansen - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Estelares - Lunario Del Auditorio Nacional,
  • Elefantes - El Cantoral
  • Uada - FÜCK OFF ROOM
  • Metanoia - Teatro Metropólitan
  • Cemetery Skyline - Circo Volador
  • The Cutthroats - Gato Calavera

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 08 septiembre

  • Rels B - Palacio de los Deportes
  • SKÁLD - Circo Volador
  • Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 09 septiembre
  • Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional
  • Rels B - Palacio de los Deportes
  • KAI - Pepsi Center WTC
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 10 septiembre

  • Kamasi Washington - Pepsi Center WTC
  • Torreblanca - Lunario Del Auditorio Nacional
  • LYKN - Teatro Metropólitan

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 11 septiembre

  • The Black Keys - Pepsi Center WTC
  • Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional
  • Orishas - Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Los Concorde - Teatro Metropólitan
  • Dani Fernández - Foro Indie Rocks
  • Rue Oberkampf - Foro Bizarro
  • Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • MichaelBM - LooLoo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 12 septiembre

  • Oasis - Estadio GNP Seguros
  • Duki - Palacio de los Deportes,
  • Eslabon Armado - Pepsi Center WTC
  • Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
  • Remmy Valenzuela - Arena CDMX
  • La Vela Puerca - Teatro Metropólitan
  • Triathalon - Foro Indie Rocks
  • Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • Moullinex y GPU Panic - LooLoo, Mexico City, Mexico
  • Sargeist - HDX Circus Bar
  • Juan Cirerol - Amapola Café
  • Gustavo Lara - Foro Red Access
  • Braulio Sauce - NÚCLEO
Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 13 septiembre

  • Oasis - Estadio GNP Seguros
  • Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
  • Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes
  • Tito Double P - Palacio de los Deportes
  • Rubytates - Teatro Metropólitan
  • Tony Ann - Auditorio BB
  • Roberto Blades - La Maraka
  • Andru - Foro Indie Rocks
  • Collage - Foro Red Access
  • Germaine Valentina - Lunario Del Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 14 septiembre

  • Pestilence y Cancer - Circo Volador
  • Tito Double P - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico
  • Neo Pistea - Foro Indie Rocks
  • Sous-Sol - El Péndulo - Foro del Tejedor
  • Dame Area - La Piedad Live

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 16 septiembre

  • Air - Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 17 septiembre 2025

  • Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
  • Jacob Collier - Pepsi Center WTC

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 18 septiembre

  • Shakira - Estadio GNP Seguros
  • Alejandro Sanz - Auditorio Nacional
  • Esteman y Daniela Spalla - Palacio de los Deportes
  • Plastilina Mosh - La Maraka
  • Kettama - LooLoo
  • Pachyman - Foro Indie Rocks
  • María Cristina Plata - Lunario Del Auditorio Nacional
  • Vondré - FÜCK OFF ROOM
  • Enry-K - Centro Cultural de España
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 19 septiembre

  • Maribou State (DJ Set) - LooLoo
  • Kiesza - Foro Indie Rocks
  • Roz - Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Gonza Silva - Foro La Paz
  • Lulú Bulos - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll,
  • Kevin Roldan - La Maraka

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 20 septiembre

  • Matisse, Motel e Intocable - Estadio Fray Nano de Béisbol
  • Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio - Velódromo Olímpico
  • Charles Ans - Palacio de los Deportes
  • Strung Out - FÜCK OFF ROOM
  • Playa Limbo - El Cantoral
  • 1349 - Foro Veintiocho
  • Charlie Zaa - La Maraka
  • Ricardo Caballero - Lunario Del Auditorio Nacional
  • La Onda Vaselina - El Foro 1869
  • Demencia Infantil - Foro Indie Rocks
  • Yorka - Itinerantes
  • Mickyfest 2025 - Centro De Convenciones Tlatelolco
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 21 septiembre

  • Elliot Moss - Foro Indie Rocks
  • Annapura - FÜCK OFF ROOM

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 22 septiembre

  • Pat Metheny - Sala Nezahualcóyotl
  • Il Divo - Teatro Metropólitan
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 23 septiembre

  • Kendrick Lamar - Estadio GNP Seguros
  • The Sisters Of Mercy - Carpa Velódromo
Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 24 septiembre

  • Ghost - Palacio de los Deportes
  • Kacey Musgraves - Teatro Metropólitan
  • La Dame Blanche - Foro La Paz

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 25 septiembre

  • Ghost - Palacio de los Deportes
  • Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano
  • Mariana Ochoa - Lunario Del Auditorio Nacional
  • Musumeci - LooLoo
  • Bloody Benders - FÜCK OFF ROOM
  • Lisbon Girls - Maquiladora Studio
Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 26 septiembre

  • The Holydrug Couple - Foro Indie Rocks, Mexico City, Mexico
  • Nicho Hinojosa - Foro Red Access
  • Adam Ten - LooLoo, Mexico
  • Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano
  • Estela Nuñez - Lunario Del Auditorio Nacional, ¿
  • Rocio Banquells - Teatro Metropólitan

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 27 septiembre

  • Snarky Puppy - Auditorio BB
  • El Mató a un Policía Motorizado - Pepsi Center WTC
  • Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes
  • Sr. Bikini y Las Yakets - Multiforo Alicia
  • Jaime Varela - Teatro Metropólitan
  • Vibras Fest 2025 - Estadio Fray Nano de Béisbol
Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 28 septiembre

  • Ghost Bath - Carpa Velódromo, Mexico City, Mexico
  • ionnalee y iamamiwhoami - Foro Indie Rocks
  • Marco Mares - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 29 septiembre

  • John Fogerty - Auditorio Nacional
Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 30 septiembre

Tributo a José José - Auditorio Nacional

Fleshgod Apocalypse - Foro Indie Rocks