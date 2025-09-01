El mes de septiembre 2025 en la CDMX vendrá fuerte con una larga lista de conciertos que no querrás perderte.

Basta decir que Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más serán algunos de los más esperados conciertos en septiembre 2025 para CDMX.

Agenda de conciertos de septiembre en CDMX 2025 con Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más artistas

No te pierdas de ninguno, acá te dejamos la agenda completa de conciertos septiembre 2025 por fechas con Oasis, Imagine Dragons, Rels B, Cachirula y más artistas:

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 02 septiembre

Supergrass - Teatro Metropólitan,

Gra - FÜCK OFF ROOM

Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 03 septiembre

Rels B - Palacio de los Deportes

GUFI - Multiforo 246

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 04 septiembre

Rels B - Palacio de los Deportes

Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

DAAZ - El Cantoral, Mexico City, Mexico

Putilatex - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll

Valsian - Foro Indie Rocks

Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 05 septiembre

Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros

Rels B - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico

Boston Manor - La Piedad Live

Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

DAAZ - El Cantoral

La bande-son imaginaire - Teatro Metropólitan

Raquel Sofia - Foro La Paz

Cachirula - Auditorio BB

Putilatex - Foro Bizarro

Greg Cerrone - Phonique

Vendex - LooLoo

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 06 septiembre

Rels B - Palacio de los Deportes

French 79 - Pabellón del Palacio de los Deportes

A Place To Bury Strangers - Foro Indie Rocks

Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes, Mexico City, Mexico

GRLS - Foro Niebla

Larva - FÜCK OFF ROOM

Rusher - Foro Puebla

Bloodstains - Denso Rock

QRION - LooLoo,

Ben Wendel Quartet - El Cantoral

Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 07 septiembre 2025

Imagine Dragons - Estadio GNP Seguros

Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

Kevin Johansen - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Estelares - Lunario Del Auditorio Nacional,

Elefantes - El Cantoral

Uada - FÜCK OFF ROOM

Metanoia - Teatro Metropólitan

Cemetery Skyline - Circo Volador

The Cutthroats - Gato Calavera

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 08 septiembre

Rels B - Palacio de los Deportes

SKÁLD - Circo Volador

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 09 septiembre

Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional

Rels B - Palacio de los Deportes

KAI - Pepsi Center WTC

Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 10 septiembre

Kamasi Washington - Pepsi Center WTC

Torreblanca - Lunario Del Auditorio Nacional

LYKN - Teatro Metropólitan

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 11 septiembre

The Black Keys - Pepsi Center WTC

Natalia LaFourcade - Auditorio Nacional

Orishas - Pabellón del Palacio de los Deportes

Los Concorde - Teatro Metropólitan

Dani Fernández - Foro Indie Rocks

Rue Oberkampf - Foro Bizarro

Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

MichaelBM - LooLoo

Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 12 septiembre

Oasis - Estadio GNP Seguros

Duki - Palacio de los Deportes,

Eslabon Armado - Pepsi Center WTC

Alejandro Sanz - Auditorio Nacional

Remmy Valenzuela - Arena CDMX

La Vela Puerca - Teatro Metropólitan

Triathalon - Foro Indie Rocks

Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

Moullinex y GPU Panic - LooLoo, Mexico City, Mexico

Sargeist - HDX Circus Bar

Juan Cirerol - Amapola Café

Gustavo Lara - Foro Red Access

Braulio Sauce - NÚCLEO

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 13 septiembre

Oasis - Estadio GNP Seguros

Alejandro Sanz - Auditorio Nacional

Cabaret y Mon Laferte - Teatro De Los Insurgentes

Tito Double P - Palacio de los Deportes

Rubytates - Teatro Metropólitan

Tony Ann - Auditorio BB

Roberto Blades - La Maraka

Andru - Foro Indie Rocks

Collage - Foro Red Access

Germaine Valentina - Lunario Del Auditorio Nacional

Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 14 septiembre

Pestilence y Cancer - Circo Volador

Tito Double P - Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico

Neo Pistea - Foro Indie Rocks

Sous-Sol - El Péndulo - Foro del Tejedor

Dame Area - La Piedad Live

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 16 septiembre

Air - Auditorio Nacional

Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 17 septiembre 2025

Alejandro Sanz - Auditorio Nacional

Jacob Collier - Pepsi Center WTC

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 18 septiembre

Shakira - Estadio GNP Seguros

Alejandro Sanz - Auditorio Nacional

Esteman y Daniela Spalla - Palacio de los Deportes

Plastilina Mosh - La Maraka

Kettama - LooLoo

Pachyman - Foro Indie Rocks

María Cristina Plata - Lunario Del Auditorio Nacional

Vondré - FÜCK OFF ROOM

Enry-K - Centro Cultural de España

Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 19 septiembre

Maribou State (DJ Set) - LooLoo

Kiesza - Foro Indie Rocks

Roz - Pabellón del Palacio de los Deportes

Gonza Silva - Foro La Paz

Lulú Bulos - Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll,

Kevin Roldan - La Maraka

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 20 septiembre

Matisse, Motel e Intocable - Estadio Fray Nano de Béisbol

Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio - Velódromo Olímpico

Charles Ans - Palacio de los Deportes

Strung Out - FÜCK OFF ROOM

Playa Limbo - El Cantoral

1349 - Foro Veintiocho

Charlie Zaa - La Maraka

Ricardo Caballero - Lunario Del Auditorio Nacional

La Onda Vaselina - El Foro 1869

Demencia Infantil - Foro Indie Rocks

Yorka - Itinerantes

Mickyfest 2025 - Centro De Convenciones Tlatelolco

Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 21 septiembre

Elliot Moss - Foro Indie Rocks

Annapura - FÜCK OFF ROOM

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 22 septiembre

Pat Metheny - Sala Nezahualcóyotl

Il Divo - Teatro Metropólitan

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 23 septiembre

Kendrick Lamar - Estadio GNP Seguros

The Sisters Of Mercy - Carpa Velódromo

Conciertos septiembre 2025 CDMX: miércoles 24 septiembre

Ghost - Palacio de los Deportes

Kacey Musgraves - Teatro Metropólitan

La Dame Blanche - Foro La Paz

Conciertos septiembre 2025 CDMX: jueves 25 septiembre

Ghost - Palacio de los Deportes

Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano

Mariana Ochoa - Lunario Del Auditorio Nacional

Musumeci - LooLoo

Bloody Benders - FÜCK OFF ROOM

Lisbon Girls - Maquiladora Studio

Conciertos septiembre 2025 CDMX: viernes 26 septiembre

The Holydrug Couple - Foro Indie Rocks, Mexico City, Mexico

Nicho Hinojosa - Foro Red Access

Adam Ten - LooLoo, Mexico

Disidente - Bajo Circuito Multiforo Urbano

Estela Nuñez - Lunario Del Auditorio Nacional, ¿

Rocio Banquells - Teatro Metropólitan

Conciertos septiembre 2025 CDMX: sábado 27 septiembre

Snarky Puppy - Auditorio BB

El Mató a un Policía Motorizado - Pepsi Center WTC

Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes

Sr. Bikini y Las Yakets - Multiforo Alicia

Jaime Varela - Teatro Metropólitan

Vibras Fest 2025 - Estadio Fray Nano de Béisbol

Conciertos septiembre 2025 CDMX: domingo 28 septiembre

Ghost Bath - Carpa Velódromo, Mexico City, Mexico

ionnalee y iamamiwhoami - Foro Indie Rocks

Marco Mares - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Conciertos septiembre 2025 CDMX: lunes 29 septiembre

John Fogerty - Auditorio Nacional

Conciertos septiembre 2025 CDMX: martes 30 septiembre

Tributo a José José - Auditorio Nacional

Fleshgod Apocalypse - Foro Indie Rocks