¿Quién es Residente? Te damos detalles de René Pérez Joglar, ex vocalista de Calle 13 que se presentará en el Zócalo de la CDMX como:

¿Quién es Residente, René Pérez Joglar?

¿Qué edad tiene Residente, René Pérez Joglar?

¿Residente, René Pérez Joglar tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Residente, René Pérez Joglar?

¿Cuántos hijos tiene Residente, René Pérez Joglar?

¿Qué estudió Residente, René Pérez Joglar?

Residente, René Pérez Joglar se presentará en el Zócalo de la CDMX en un concierto gratuito

¿Quién es Residente, René Pérez Joglar?

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente en la industria musical, es un cantante, rapero, compositor y productor puertorriqueño.

Él fue co fundador del grupo Calle 13 y voz principal de la misma agrupación; pero además de su carrera musical, también es un activista social que aborda temas de justicia, identidad cultural y diversidad.

Residente (Tomada de video )

¿Qué edad tiene Residente, René Pérez Joglar?

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, nació un 23 de febrero de 1978, es decir que actualmente tiene 47 años de edad.

¿Residente, René Pérez Joglar tiene esposa?

En enero del 2013, Residente se casó con Soledad Fandiño con quien tuvo un hijo en 2014; sin embargo, para 2017 se separaron y en 2018 se divorciaron finalmente.

Actualmente se sabe que René Pérez Joglar está saliendo con la modelo polaca que vive en Nueva York, llamada Kasia Marciniak de 24 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Residente, René Pérez Joglar?

Al haber nacido un 23 de febrero, Residente pertenece al signo del zodiaco de Piscis quienes son conocidos por su gran sensibilidad, empatía y creatividad.

Son intuitivos, soñadores, compasivos y cariñosos además de empáticos; aunque también se les describe como personas que suelen tener cambios de humor repentinos.

Residente (Instagram / Residente)

¿Cuántos hijos tiene Residente, René Pérez Joglar?

René Pérez Joglar o Residente, como es mejor conocido, tiene un hijo llamado Milo quien nació el 7 de agosto del 2014, fruto de su relación con la actriz Soledad Fandiño.

¿Qué estudió Residente, René Pérez Joglar?

Se sabe que Residente estudió Bellas Artes y tiene una licenciatura en Sistemas de Información y Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico.

Además, estudió en el Savannah College of Art and Design en Savannah, Georgia y también se dedicó a la investigación científica.

Él estudió patrones cerebrales en la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York como parte de su proceso creativo para un álbum.

Residente (Tomada de video)

Residente, René Pérez Joglar se presentará en el Zócalo de la CDMX en un concierto gratuito

Se confirmó que Residente estará dando un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX, el próximo 6 de septiembre en punto de las 20:00 horas, hora de México.

El concierto de Residente en el Zócalo capitalino será gratuito y con acceso al público en general, esperando ser un evento musical bastante concurrido.