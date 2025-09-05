El dúo formado por Julieta García, mejor conocida como Cachirula de 24 años de edad; y Eder Lujan o Loojan llega hoy 5 de septiembre en concierto al Auditorio BB.

Y si eres de los fans que te lanzará al concierto de Cachirula y Loojan de 31 años de edad, en Auditorio BB te traemos el setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Cachirula y Loojan en Auditorio BB de hoy 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre es el esperado concierto de Cachirula y Loojan en Auditorio BB, a continuación los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Cachirula & Loojan llegan al Auditorio BB🔥🥵💥 pic.twitter.com/5Ud0q84Kcu — Ocesa Total (@ocesa_total) September 5, 2025

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cachirula y Loojan en Auditorio BB del 5 de septiembre

Cachirula y Loojan se presentarán en el Auditorio BB con única fecha en concierto hoy 5 de septiembre.

El concierto del dúo de reggaetón estará presentando en vivo su álbum Sexolandia por lo que se promete una noche de perreo intenso.

Y que llega después del éxito que han traído Cachirula y Loojan luego de que “superaron los 100 millones de reproducciones, consolidándose como un fenómeno viral”.

Lo que ha hecho que la música de Cachirula y Loojan se posiciones como de las más escuchadas en nuestro país, tras su exito BEIBY.

Así como, también el dúo formado por Cachirula y Loojan la rompan en países como Guatemala, Ecuador y Colombia.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cachirula y Loojan en Auditorio BB de hoy viernes 5 de septiembre sea: