Los conciertos de Imagine Dragons en el Estadio GNP Seguros están a la vuelta de la esquina. ¿Ya estás listo para los esperados shows?

Con dos fechas confirmadas, el 5 y 7 de septiembre, los fans mexicanos de Imagine Dragons por fin vivirán la experiencia del Loom World Tour en vivo.

Concierto de Imagine Dragons en CDMX: Fechas, horarios y sede

Imagine Dragons vuelve a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos los siguientes días y horarios:

Jueves 5 de septiembre, a las 21:00 horas

Domingo 7 de septiembre, a las 20:00 horas

La cita es es en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, CDMX.

Setlist de canciones para los conciertos de Imagine Dragons en CDMX

Con base en shows pasados de la banda, se puede esperar este setlist de canciones de Imagine Dragons para sus conciertos en CDMX:

Believer

Thunder

Bones

It’s Time

Take Me to the Beach

Shots (Broiler Remix)

I’m So Sorry

Whatever It Takes

Bad Liar

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Walking the Wire

Cabe destacar que este listado no es oficial, pero sí el último que tocó la agrupación en el mes de agosto de 2025.

Imagine Dragons (TWITTER @IMAGINEDRAGONS)

Conciertos de Imagine Dragons en México sí tendrán telonero

Antes del espectacular show que ofrecerá Imagine Dragons, saltará al escenario el cantautor mexicano Jacinto, de 26 años de edad.

Originario de Guadalajara, Jacinto ya tiene experiencia siendo el artista telonero de bandas de talla internacional como Imagine Dragons.

En 2024 abrió el concierto de Nial Horan, ex One Direction, con una presentación exitosa que pretende repetir con su música de pop rock alternativo y letras potentes.

Entre los éxitos de Jacinto, se pueden citar canciones como Bipolar y Tu Fiel Admirador.