Ocesa Concert Week septiembre 2025 ya ha arrancado por lo que ya conocemos todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex.
Así que corre por tus boletos que te dejamos la lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025.
Lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025
Para todos los gusto y géneros musicales encontrarás en la lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025; esto son los eventos:
- Abono general Coca‑Cola Flow Fest - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Abono general Corona Capital - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Alan Sutton - Auditorio BB
- Alan Sutton - Teatro Diana
- Alessia Cara - Auditorio BB
- Anjunadeep - Velódromo CDMX
- Bandalos Chinos - Auditorio Telmex
- Bandalos Chinos - Escenario GNP Seguros
- Billy Idol - Estadio Alfredo Harp Helú
- Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes
- Chayanne - Estadio 3 de Marzo
- Chayanne - Palacio de los Deportes
- Chayane - Baja California
- Cuarteto de Nos - Palacio de los Deportes
- Daniel Sosa - Auditorio Nacional
- Daniel Sosa - Teatro Diana
- Daniel Sosa - Escenario GNP Seguros
- Dillom - Pepsi Center WTC
- Dorian - Teatro Metropólitan
- El Mató a un Policía Motorizado - Pepsi Center WTC
- El Tri - Auditorio Nacional
- El Zar - Auditorio BB
- Eladio Carrión - Palacio de los Deportes
- Eladio Carrión - Auditorio Telmex
- Eslabón Armado - Pepsi Center WTC
- Eslabón Armado - Auditorio Telmex
- Estelares - Lunario del Auditorio Nacional
- Esteman & Daniela Spalla - Palacio de los Deportes
- Fangoria - Palacio de los Deportes
- Girl Ultra - Foro Puebla
- Homenaje a José José - Auditorio Nacional
- Hozier - Palacio de los Deportes
- I Love Dance - Palacio de los Deportes
- Kacey Musgraves - Teatro Metropólitan
- Kamasi Washington - Pepsi Center WTC
- Kase.O - Auditorio Telmex
- Kase.O - Auditorio Banamex
- Kenny y Los Eléctricos - Foro Puebla
- Kerala Dust - Auditorio BB
- Kuelgue - Lunario del Auditorio Nacional
- La Bande‑Son Imaginaire - Teatro Metropólitan
- La Delio Valdez - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- La Vela Puerca - Teatro Metropólitan
- Lamp - Auditorio BB
- Lila Downs - Auditorio Nacional
- Los Auténticos Decadentes - Estadio Alfredo Harp Helú
- Los Blenders - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Los Bunkers - Teatro Metropólitan
- Los Bunkers - Teatro Diana
- Los Cafres - Teatro Metropólitan
- Los Concorde - Teatro Metropólitan
- Los Fabulosos Cadillacs – Auditorio Nacional
- Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex
- Macario - Lunario del Auditorio Nacional
- Mad House General - Velódromo CDMX
- Mad House VIP - Velódromo CDMX
- Maldita Vecindad - Velódromo CDMX
- Manuel Medrano - Palacio de los Deportes
- Manuel Medrano - Auditorio Telmex
- Manuel Medrano - Auditorio Banamex
- Mehro - Auditorio BB
- Miguel Mateos - Conjunto de Artes Escénicas
- Morrissey - Palacio de los Deportes
- Morrissey - Auditorio Telmex
- Neto Peña - Lunario del Auditorio Nacional
- Ocean Alley - Lunario del Auditorio Nacional
- Odisseo - Auditorio Nacional
- Odisseo - Teatro Diana
- Odisseo - Escenario GNP Seguros
- Orishas - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Panteón Rococó - Estadio GNP Seguros
- Panteón Rococó - Fórum de Mundo Imperial
- Poppy - Auditorio BB
- Primal Scream - Teatro Metropólitan
- Primal Scream - Teatro Diana
- ROZ - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Rubytate - Teatro Metropólitan
- Rupaul’s Drag Race - Pepsi Center WTC
- Rupaul’s Drag Race - Teatro Diana
- Rupaul’s Drag Race - Escenario GNP Seguros
- Rusher - Foro Puebla
- San Pascualito Rey - Auditorio BB
- Se So Neon - Teatro Metropólitan
- SFDK- Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Sharif - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
- Sigur Rós - Auditorio Nacional
- Silvestre y La Naranja - Auditorio BB
- Steven Wilson - Pepsi Center WTC
- Steven Wilson - Auditorio Telmex
- The Lumineers - Pepsi Center WTC
- The Rasmus - Velódromo CDMX
- The Rasmus - Auditorio Telmex
- The Rasmus - Auditorio Banamex
- Tony Ann - Auditorio BB
- Torreblanca - Lunario del Auditorio Nacional
- Víctimas del Dr. Cerebro -Foro Puebla
- Ximena Sariñana - Teatro Metropólitan
- Pulso GNP - Querétaro
¿Cuándo es el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025?
Recuerda que el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025 arrancó este 4 de septiembre y estará vigente hasta el 8 de septiembre.