Ocesa Concert Week septiembre 2025 ya ha arrancado por lo que ya conocemos todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex.

Así que corre por tus boletos que te dejamos la lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025.

Lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025

Para todos los gusto y géneros musicales encontrarás en la lista de todos los conciertos que entran en el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025; esto son los eventos:

Abono general Coca‑Cola Flow Fest - Autódromo Hermanos Rodríguez

Abono general Corona Capital - Autódromo Hermanos Rodríguez

Alan Sutton - Auditorio BB

Alan Sutton - Teatro Diana

Alessia Cara - Auditorio BB

Anjunadeep - Velódromo CDMX

Bandalos Chinos - Auditorio Telmex

Bandalos Chinos - Escenario GNP Seguros

Billy Idol - Estadio Alfredo Harp Helú

Camilo Séptimo - Palacio de los Deportes

Chayanne - Estadio 3 de Marzo

Chayanne - Palacio de los Deportes

Chayane - Baja California

Cuarteto de Nos - Palacio de los Deportes

Daniel Sosa - Auditorio Nacional

Daniel Sosa - Teatro Diana

Daniel Sosa - Escenario GNP Seguros

Dillom - Pepsi Center WTC

Dorian - Teatro Metropólitan

El Mató a un Policía Motorizado - Pepsi Center WTC

El Tri - Auditorio Nacional

El Zar - Auditorio BB

Eladio Carrión - Palacio de los Deportes

Eladio Carrión - Auditorio Telmex

Eslabón Armado - Pepsi Center WTC

Eslabón Armado - Auditorio Telmex

Estelares - Lunario del Auditorio Nacional

Esteman & Daniela Spalla - Palacio de los Deportes

Fangoria - Palacio de los Deportes

Girl Ultra - Foro Puebla

Homenaje a José José - Auditorio Nacional

Hozier - Palacio de los Deportes

I Love Dance - Palacio de los Deportes

Kacey Musgraves - Teatro Metropólitan

Kamasi Washington - Pepsi Center WTC

Kase.O - Auditorio Telmex

Kase.O - Auditorio Banamex

Kenny y Los Eléctricos - Foro Puebla

Kerala Dust - Auditorio BB

Kuelgue - Lunario del Auditorio Nacional

La Bande‑Son Imaginaire - Teatro Metropólitan

La Delio Valdez - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

La Vela Puerca - Teatro Metropólitan

Lamp - Auditorio BB

Lila Downs - Auditorio Nacional

Los Auténticos Decadentes - Estadio Alfredo Harp Helú

Los Blenders - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Los Bunkers - Teatro Metropólitan

Los Bunkers - Teatro Diana

Los Cafres - Teatro Metropólitan

Los Concorde - Teatro Metropólitan

Los Fabulosos Cadillacs – Auditorio Nacional

Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex

Macario - Lunario del Auditorio Nacional

Mad House General - Velódromo CDMX

Mad House VIP - Velódromo CDMX

Maldita Vecindad - Velódromo CDMX

Manuel Medrano - Palacio de los Deportes

Manuel Medrano - Auditorio Telmex

Manuel Medrano - Auditorio Banamex

Mehro - Auditorio BB

Miguel Mateos - Conjunto de Artes Escénicas

Morrissey - Palacio de los Deportes

Morrissey - Auditorio Telmex

Neto Peña - Lunario del Auditorio Nacional

Ocean Alley - Lunario del Auditorio Nacional

Odisseo - Auditorio Nacional

Odisseo - Teatro Diana

Odisseo - Escenario GNP Seguros

Orishas - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Panteón Rococó - Estadio GNP Seguros

Panteón Rococó - Fórum de Mundo Imperial

Poppy - Auditorio BB

Primal Scream - Teatro Metropólitan

Primal Scream - Teatro Diana

ROZ - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Rubytate - Teatro Metropólitan

Rupaul’s Drag Race - Pepsi Center WTC

Rupaul’s Drag Race - Teatro Diana

Rupaul’s Drag Race - Escenario GNP Seguros

Rusher - Foro Puebla

San Pascualito Rey - Auditorio BB

Se So Neon - Teatro Metropólitan

SFDK- Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Sharif - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Sigur Rós - Auditorio Nacional

Silvestre y La Naranja - Auditorio BB

Steven Wilson - Pepsi Center WTC

Steven Wilson - Auditorio Telmex

The Lumineers - Pepsi Center WTC

The Rasmus - Velódromo CDMX

The Rasmus - Auditorio Telmex

The Rasmus - Auditorio Banamex

Tony Ann - Auditorio BB

Torreblanca - Lunario del Auditorio Nacional

Víctimas del Dr. Cerebro -Foro Puebla

Ximena Sariñana - Teatro Metropólitan

Pulso GNP - Querétaro

¿Cuándo es el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025?

Recuerda que el 2x1 de Banamex para Ocesa Concert Week septiembre 2025 arrancó este 4 de septiembre y estará vigente hasta el 8 de septiembre.