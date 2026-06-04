El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que podrá imponer multas de hasta 29 millones de pesos a restaurantes, bares y otros negocios que transmitan partidos del Mundial 2026 sin autorización correspondiente.

La medida responde a una solicitud de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), organismo que busca proteger más de 340 marcas registradas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo nombres, logotipos, frases, mascotas y otros elementos de propiedad intelectual.

Además de la transmisión no autorizada de los encuentros, también está restringido el uso de estas marcas en lonas, promociones, publicidad impresa y digital, por lo que los establecimientos que infrinjan estas disposiciones podrían enfrentar severas sanciones económicas.

¿Cómo será la multa del IMPI a negocios que transmitan partidos del Mundial 2026 sin permiso?

De acuerdo con el IMPI, los negocios que incumplan estas restricciones de transmitir los partidos del Mundial 2026 sin permiso podrían recibir multas de hasta 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 29 millones de pesos.

Asimismo, las autoridades contemplan la clausura temporal de los establecimientos infractores por un periodo de hasta 90 días, por lo que se realizarán acciones de vigilancia durante el desarrollo del torneo.

Entre las conductas que podrían derivar en sanciones destacan:

Cobrar una cuota de acceso para que los clientes vean los partidos.

Organizar promociones utilizando marcas oficiales de la FIFA.

Utilizar logotipos, mascotas, frases o imágenes oficiales de la FIFA sin autorización.

Anunciarse como establecimiento oficial o patrocinador del Mundial sin contar con permiso.

Proyectar los encuentros mediante transmisiones piratas o no autorizadas.

¿Qué sí podrán hacer los negocios durante el Mundial 2026?

Los comercios que deseen aprovechar el ambiente futbolístico durante el Mundial 2026 podrán promocionarse utilizando conceptos generales y decoraciones alusivas al deporte, siempre que no hagan uso de marcas registradas de la FIFA.

Por ejemplo, podrán emplear elementos genéricos como balones de futbol, banderas de los países participantes o siluetas de jugadores sin referencias directas a la identidad oficial del torneo.

También estará permitido utilizar frases de uso común relacionadas con el futbol, como:

“¡Apoya a tu selección!”

“Vive la pasión del futbol”

“Fiebre futbolera”

El IMPI recordó que cualquier uso comercial de marcas, logotipos o elementos oficiales de la FIFA requerirá autorización previa para evitar sanciones durante la celebración del Mundial 2026.