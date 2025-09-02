No te pierdas el Ticketmaster 2x1 Concert Week, estos son sus términos y condiciones para tus conciertos favoritos.

Del 4 al 8 de septiembre será el Ticketmaster 2x1 Concert Week, donde los amantes de la música podrán comprar sus boletos en promoción.

Esto son los términos y condiciones de la promoción Ticketmaster 2x1 Concert Week

Si quieres aprovechar el Ticketmaster 2x1 Concert Week, te decimos cuáles son sus términos y condiciones que estableció OCESA para su promoción:

Es una promoción exclusiva para tarjetas de crédito y débito Banamex, no son válidas las tarjetas corporativas

La promo dura del jueves 4 al lunes 8 de septiembre en un horario de 9:00 am a las 23:59 pm

Oferta válida solo en compras en línea y eventos participantes

La compra mínima es de 2 boletos y máxima de 8

El descuento del 50% solo aplica al comprar en múltiplos de dos boletos, recibirás dos boletos con costo del 50% de descuento sobre el precio completo de un boleto normal

Los 3 mese sin intereses son exclusivos de las Tarjetas de Crédito Banamex en compras en ticketmaster.com.mxy www.eticket.mx. Para diferir el pago de los boletos, el mínio de compra son 3 mil pesos tanto para Ticketmaster y E-Ticekt

Ticketmaster 2x1 Concert Week (OCESA)

Antes de comprar en el Ticketmaster 2x1 Concert Week, asegúrate de considerar todas esas restricciones.

Especialmente para que puedas tener tus boletos al mejor precio y no quedar sorprendido a la hora de realizar tu pago.

Concierto (Unsplash)

¿Cómo comprar boletos en el Ticketmaster 2x1 Concert Week? Este es el paso a paso

Comprar boletos en el Ticketmaster 2x1 Concert Week es realmente muy sencillo. El paso a paso para hacerlo es este:

A partir del 4 al 8 de septiembre visita https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2025/ o https://www.eticket.mx/

Selecciona el concierto favorito de la lista de eventos participantes

Elige los lugares de tu preferencia, recuerda eligir desde dos boletos para hacer efectiva la promo

Al realizar tu compra de boletos, paga con tu tarjeta de crédito y débito Banamex

Listo, de esa manera tendrás dos boletos y sólo pagarás uno con la oferta de Ticketmaster 2x1 Concert Week para ir a los mejores conciertos de tus artistas preferidos.