No te pierdas el Ticketmaster 2x1 Concert Week, estos son sus términos y condiciones para tus conciertos favoritos.
Del 4 al 8 de septiembre será el Ticketmaster 2x1 Concert Week, donde los amantes de la música podrán comprar sus boletos en promoción.
Esto son los términos y condiciones de la promoción Ticketmaster 2x1 Concert Week
Si quieres aprovechar el Ticketmaster 2x1 Concert Week, te decimos cuáles son sus términos y condiciones que estableció OCESA para su promoción:
- Es una promoción exclusiva para tarjetas de crédito y débito Banamex, no son válidas las tarjetas corporativas
- La promo dura del jueves 4 al lunes 8 de septiembre en un horario de 9:00 am a las 23:59 pm
- Oferta válida solo en compras en línea y eventos participantes
- La compra mínima es de 2 boletos y máxima de 8
- El descuento del 50% solo aplica al comprar en múltiplos de dos boletos, recibirás dos boletos con costo del 50% de descuento sobre el precio completo de un boleto normal
- Los 3 mese sin intereses son exclusivos de las Tarjetas de Crédito Banamex en compras en ticketmaster.com.mxy www.eticket.mx. Para diferir el pago de los boletos, el mínio de compra son 3 mil pesos tanto para Ticketmaster y E-Ticekt
Antes de comprar en el Ticketmaster 2x1 Concert Week, asegúrate de considerar todas esas restricciones.
Especialmente para que puedas tener tus boletos al mejor precio y no quedar sorprendido a la hora de realizar tu pago.
¿Cómo comprar boletos en el Ticketmaster 2x1 Concert Week? Este es el paso a paso
Comprar boletos en el Ticketmaster 2x1 Concert Week es realmente muy sencillo. El paso a paso para hacerlo es este:
- A partir del 4 al 8 de septiembre visita https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2025/ o https://www.eticket.mx/
- Selecciona el concierto favorito de la lista de eventos participantes
- Elige los lugares de tu preferencia, recuerda eligir desde dos boletos para hacer efectiva la promo
- Al realizar tu compra de boletos, paga con tu tarjeta de crédito y débito Banamex
Listo, de esa manera tendrás dos boletos y sólo pagarás uno con la oferta de Ticketmaster 2x1 Concert Week para ir a los mejores conciertos de tus artistas preferidos.