Conoce las fechas de Ocesa Concert Week en septiembre 2025, promoción que te regala un boleto para los conciertos de tus artistas favoritos.

Está será una oportunidad para que los amantes de la música puedan adquirir un boleto gratis en la compra de otro.

Fechas de Ocesa Concert Week en septiembre 2025

Las fechas de Ocesa Concert Week en septiembre 2025, promoción con la que podrás comprar un boleto y Banamex te regalará otro, son:

Promoción Ocesa Concert Week: A partir del 4 al 8 de septiembre

Plataformas: Ticketmaster y eTicket

Tarjetas participantes: Crédito o débito Banamex con 3 meses meses sin intereses

¡Banamex trae para ti OCESA CONCERT WEEK! 🔊



A partir del 4 al 8 de septiembre compra 1 boleto y @banamex te regala el segundo❤️‍🔥 #ExperienciasBanamex



🎟️: @eticket y @Ticketmaster_Me pic.twitter.com/EHwBFEM4r6 — Ocesa Total (@ocesa_total) September 1, 2025

Ocesa Concert Week es la semana favorita de los fanáticos de la música, ya que tendrán la oportunidad de comprar un boleto y te regalarán otro.

Como cada año, Ocesa y Banamex sorprenden con la llegada de Ocesa Concert Week en las plataformas de Ticketmaster y eTicket.

Para obtener la promoción de Ocesa Concert Week, es necesario realizar la compra con una tarjeta de crédito o débito de Banamex.

Los tarjetahabientes contarán con otro beneficio especial, 3 meses sin intereses al realizar la compra en cualquiera de los conciertos participantes.

Es fundamental tener en cuenta que la disponibilidad de boletos es limitada y algunos conciertos podrían agotarse antes del último día de promoción.

Ticketmaster (Unsplash)

¿Qué conciertos y eventos participan en Ocesa Concert Week?

Por el momento, la promotora Ocesa no ha dado a conocer la lista completa de los conciertos y eventos participantes para Ocesa Concert Week.

Se prevé que el listado se de a conocer en las redes sociales oficiales de Ticketmaster y eTicket, por lo que recomendamos estar atentos a las actualizaciones.

Ocesa Concert Week se presenta como una excelente opción para asistir a conciertos con un considerable descuento.

No pierdas la oportunidad de comprar tus boletos en promoción en Ocesa Concert Week y asistir a los mejores conciertos de música.