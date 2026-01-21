Supernova Génesis ya tiene todo listo para su edición del próximo 26 de abril en la Arena CDMX. Antes que cualquier cosa, presentará a sus peleadores y combates.
Los fans de Supernova Génesis podrán ver la presentación oficial este 21 de enero de 2026 a las 5:00 p.m. (CDMX), a través de los siguientes canales:
- YouTube
- Twitch
- TikTok
Peleadores de Supernova Génesis
Estos son todos los peleadores y peleadoras para Supernova Génesis del 26 de abril en la Arena CDMX:
- Victor Ordoñez (Lonche de Huevito) de 23 años de edad
Combates de Supernova Génesis
Así será la cartelera de Supernova Génesis, con todos sus peleadores y combates, según se dieron a conocer en la conferencia de prensa.