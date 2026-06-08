Diversos colectivos alistan una megamovilización para el próximo jueves 11 de junio en la Ciudad de México, justo el día en que se inaugurará el Mundial 2026 con el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, ahora Banorte.

Según convocatorias que circulan en redes sociales, los contingentes partirán desde varios puntos de la capital como:

Avenida Insurgentes

Anillo Periférico que incluye a San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos

Calzada de Tlalpan y Avenida del Imán para converger hacia el Estadio Banorte

Gobierno federal y local tienen tres días para desactivar protestas antes del Mundial 2026 en CDMX

Se ha anunciado que diversos colectivos han convocado a una megamarcha en la CDMX justo el jueves 11 de junio, día en que comienza el Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Entre los colectivos que han convocado a esta megamarcha que ya está circulando en redes sociales, están:

CNTE

Madres buscadoras

Pensionados de PEMEX y CFE

Transportistas

Campesinos

Trabajadores de la salud

Prevén megamarcha en CDMX el 11 de junio, durante el inicio del Mundial 2026 (Especial )

La movilización busca visibilizar demandas en materia de seguridad, desapariciones, salarios, pensiones y derechos laborales ante los reflectores internacionales del evento deportivo.

Los organizadores han señalado que los participantes irían vestidos de blanco y que se trata de una acción pacífica, aunque la CNTE ha mantenido un tono más confrontativo en semanas previas con paros y bloqueos.

Por lo que, de cumplirse esta megamarcha, el gobierno de Claudia Sheinbaum y las autoridades capitalinas tienen solo tres días para desactivar las protestas y evitar afectaciones graves a la movilidad y la imagen del país durante la inauguración.

Megamarcha causaría cierres y complicaciones en CDMX

Se prevén cierres viales importantes y complicaciones en el tránsito desde temprano, lo que podría impactar tanto a residentes como a turistas y aficionados que asistan al partido.

Se espera que la llegada al estadio de la megamarcha sea alrededor de las 13:00 horas, coincidiendo con el horario del primer partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el de la CDMX han emitido una respuesta oficial detallada sobre las medidas de contención o diálogo con los convocantes.