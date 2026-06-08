Los fanáticos de Deadmau5 en la Ciudad de México recibieron una noticia inesperada: el concierto gratuito que estaba programado para el 10 de junio en la explanada del Monumento a la Revolución dejó de ser un evento masivo y ahora se realizará bajo un formato privado.

La presentación del DJ canadiense Deadmau5, formaba parte de las actividades de cierre de la edición 27 del Gumball 3000, el famoso rally internacional que reúne a más de 100 automóviles superdeportivos y exóticos conducidos por celebridades, empresarios y millonarios.

Este año, la ruta denominada “Road to the World Cup” inició en Miami, Florida, Estados Unidos y concluirá en la CDMX.

¿Por qué ya no será gratuito el concierto de Deadmau5 en CDMX?

De acuerdo con los organizadores, el extraordinario interés generado por el evento de Deadmau5, provocó preocupaciones relacionadas con la capacidad y la seguridad en el Monumento a la Revolución.

Ante la expectativa de una asistencia que podría rebasar los límites permitidos, se decidió modificar la logística a pocos días de su realización y convertirlo en un evento privado.

Como resultado, la actuación estelar de Deadmau5 se transformó en una experiencia exclusiva para pilotos del rally, patrocinadores e invitados especiales de Gumball 3000; esto significa que el acceso al espectáculo ya no estará disponible para el público general.

Pese al cambio, las actividades automovilísticas sí continuarán abiertas al público, como la llegada de los supercoches y el desfile de los vehículos participantes podrán observarse de manera gratuita en distintos puntos de la ruta y durante su arribo a la CDMX.

Además, el espectáculo en la capital mexicana tampoco aparece dentro de los próximos eventos anunciados en la agenda oficial de Deadmau5.

El concierto de Deadmau5 en CDMX ya no aparece en su agenda de eventos (https://deadmau5.com/shows/)