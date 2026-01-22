Abraham Flores “El Abrahaham” es conocido por hacer contenido de videojuegos, teniendo uno de los canales más populares en diversas redes sociales; además ahora peleará en Supernova Génesis.

En la conferencia se anunció que Abraham Flores “El Abrahaham” se enfrentará a Nando Wee de Yolo Aventuras, en Supernova Génesis en la Arena CDMX.

¿Quién es Abraham Flores “El Abrahaham”?

Abraham Flores “El Abrahaham” es un gamer mexicano, youtuber y creador de contenido, conocido por sus videos de comedia, así como gameplays de juegos como Roblox y Fortnite.

¿Qué edad tiene Abraham Flores “El Abrahaham”?

Abraham Flores “El Abrahaham” tiene 26 años de edad, nació el 15 de enero de 2026.

¿Quién es la esposa de Abraham Flores “El Abrahaham”?

No hay información oficial sobre una relación en la que esté Abraham Flores “El Abrahaham” actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Abraham Flores “El Abrahaham”?

Al haber nacido el 15 de enero, Abraham Flores “El Abrahaham” es del signo de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Abraham Flores “El Abrahaham”?

Abraham Flores “El Abrahaham” no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Abraham Flores “El Abrahaham”?

No hay datos sobre la historia académica de Abraham Flores “El Abrahaham”.

¿En qué ha trabajado Abraham Flores “El Abrahaham”?

Abraham Flores “El Abrahaham” se ha dedicado desde 2019 a su canal de YouTube, además de alimentar diversas redes sociales y plataformas de stream.

Se sabe que su canal de YouTube cuenta con más de 10 millones de seguidores, mientras que en Twitch supera los 2.3 millones.

Abraham Flores “El Abrahaham” peleará contra Nando Wee en Supernova Génesis

Durante la conferencia de prensa de Supernova Génesis, se anunció que Abraham Flores “El Abrahaham” se enfrentará a Nando Wee, de Yolo Aventuras, en el evento.

La pelea de Abraham Flores “El Abrahaham” y Nando Wee en Supernova Génesis es una de las que más llama la atención, pues los creadores no tienen muy buena relación.

Tanto Abraham Flores “El Abrahaham”, como Nando Wee, se han criticado el uno al otro desde hace varios años en sus canales de YouTube, así como en sus directos.

Declaraciones y discusiones que incluso han llegado a inmiscuir a los hermanos de cada uno de ellos.