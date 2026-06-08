Claudia Sheinbaum conmemoró el segundo aniversario de su triunfo electoral con un evento masivo en el Monumento a la Revolución, donde reafirmó su lema “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”.

Según la última encuesta de MetricsMx, realizada el 3 de junio de 2026, la presidenta de México mantiene una aprobación del 70.0%, con un núcleo sólido de apoyo del 59.2%.

El informe en el Monumento a la Revolución del 31 de mayo de 2026 también reflejó gran alcance mediático y respaldo a su postura de defensa de la soberanía frente a la intervención de Estados Unidos.

Sheinbaum conserva respaldo de 70% tras mensaje en el Monumento a la Revolución ( SDPNoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de la presidenta de México ha mostrado una consistencia excepcional durante las últimas tres semanas, fluctuando mínimamente entre el 70.5% registrado el 20 de mayo y el 70.0% reportado en la medición más reciente.

En este último periodo, el núcleo de apoyo más sólido, compuesto por quienes afirman que “aprueba mucho” su labor, se sitúa en un 59.2%. Por su parte, la desaprobación se mantiene estable en un 21.9%.

Sheinbaum conserva respaldo de 70% tras mensaje en el Monumento a la Revolución ( SDPNoticias)

Alcance del mensaje en el Monumento a la Revolución de Claudia Sheinbaum

El informe rendido por la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo 31 de mayo, bajo el lema “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, tuvo un impacto mediático significativo.

Según los datos de la encuesta de MetricsMx, el 63.8% de los ciudadanos participó, vio, escuchó o supo de la celebración.

Durante el evento, que contó con la presencia de ciudadanos de la CDMX y 30 estados de la República, Sheinbaum destacó que su mandato nació del respaldo de cerca de 36 millones de mexicanos.

Mensaje del Monumento a la Revolución alcanzó a 63.8% ( SDPNoticias)

Defensa de la soberanía y relación bilateral, presentes en el informe de Sheinbaum

Un eje central del mensaje de la presidenta Claudia Sheimbaum fue la defensa de la soberanía nacional, postura que fue calificada como “Excelente o Bien” por el 43.6% de la población.

Esta narrativa responde a una preocupación compartida por la ciudadanía, ya que el 51.9% de los mexicanos está de acuerdo en que Estados Unidos interviene en asuntos que solo corresponden a México.

Dos datos que revela la nueva encuesta sobre México y Estados Unidos ( SDPNoticias)

En su discurso, Claudia Sheinbaum denunció incidentes específicos como la presencia de agentes de la CIA sin acreditación oficial y solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos sin pruebas públicas.

“¡México no es piñata de nadie!”, sentenció la presidenta de México el 31 de mayo de 2026, enfatizando que la cooperación con Estados Unidos no debe significar subordinación.

Sheinbaum afirma que "México ya cambió" en su segundo informe (HAZEL CÁRDENAS/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La serie de encuestas de MetricsMx se basa en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional por semana.

Los estudios cuentan con un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).