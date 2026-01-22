Durante la presentación oficial de Supernova Génesis se dio a conocer que la transmisión en vivo será para 190 países mediante Netflix, el primer directo desde México.

“Supernova se siente hecho para el público latino y ahora para todo el mundo gracias a Netflix”. Supernova: Génesis

Supernova Génesis tendrá lugar en la Arena CDMX (Ciudad de México) el próximo 26 de abril y este miércoles 21 de enero anunciaron su cartelera.

Supernova: Génesis llegará a Netflix con transmisión en vivo

Supernova: Génesis llegará a 190 países con la transmisión en vivo de parte de Netflix y sus más de 300 millones de suscriptores.

La misma cuenta de Netflix Latinoamérica compartió el “bombazo” sobre la llegada del evento de box Supernova: Génesis el próximo 26 de abril, en su transmisión en vivo.

Netflix tendrá la transmisión en vivo de Supernova: Génesis (Captura de pantalla)

Asimismo, Supernova: Génesis se convertirá en el primer evento de México en transmitirse en la plataforma, lo que destacaron, marcará un antes y un después para los shows mexicanos.

Esto derivado del éxito que tuvo la edición de Supernova: Orígenes con millones de visualizaciones mediante sus canales oficiales, por lo que “habría pasado su primer round”.

Supernova: Génesis contará con presentación de Carín León

Junto al anuncio de Netflix y su transmisión en vivo, la presentación de Supernova: Génesis dio a conocer otros detalles como la presentación musical de Carin León como figura principal.

Los presentadores también destacaron que ahora con la transmisión en vivo de Netflix, México compartirá con el mundo uno de sus cantantes de música regional.