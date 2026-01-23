Te decimos quién es Nando Wee, el tiktoker en combate con Abraham Flores en Supernova: Génesis.

Nando Wee, se ha hecho viral en redes sociales, por ello te contamos algunos detalles de su vida y carrera.

¿Quién es Nando Wee?

De nacionalidad venezolana, el nombre real de Nando Wee es José Leonardo Broianigo Muñoz, y actualmente vive en México.

Nando Wee es un tiktoker e influencer que se volvió fenómeno de YouTube por hacerle bromas a sus amigos, novias y a sus exnovias.

Nando Wee (@nandoweee)

Tiene más de 20 millones de suscriptores en su canal y también forma parte de los canales de YouTube Yolo Aventuras y Cracks donde colabora con YOLO, Mariana Ávila y Panda Aventurero.

Algunos de sus videos más vistos, los cuales realizó en su primer año en YouTube, fueron

“Broma A Mi Novia con Letra de Canción”

“La Verdad Sobre Mi Ex Novia.”

También es popular en TikTok y ha acumulado más de 14 millones de en su cuenta.

¿Qué edad tiene Nando Wee?

Nando Wee nació el 1 de agosto de 1996, por lo que actualmente el Tiktoker tiene 29 años de edad.

Nando Wee (@nandoweee / Instagram)

¿Quién es la pareja de Nando Wee?

Por lo que se sabe de la vida privada de Nando Wee, el tiktoker no tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Nando Wee?

Nando Wee nació un 1 de agosto de 1996; por lo que su signo zodiacal es Leo.

Nando Wee (@nandoweee)

¿Cuántos hijos tiene Nando Wee?

Se desconoce si el Tiktoker Nando Wee tiene hijos.

¿Qué estudió Nando Wee?

Según información, en el 2015 Nando Wee inició la carrera de odontología pero abandonó sus estudios para dedicarse a los medios.

Nando Wee, tiktoker. (@Nando Wee / Facebook)

¿En qué ha trabajado Nando Wee?

Nando Wee comenzó a subir vídeos a Youtube en 2018 y pocos meses después, en diciembre de ese mismo año, el influencer abrió el canal Yolo Aventuras junto con Yolo, Mariana Ávila y Panda Aventurero.

El canal está dedicado al contenido de bromas, reacciones, tags y hallenges.

En septiembre de 2021, el team de Yolo Aventuras publico su propio libro: Yolo Aventuras. La mansión de las pesadillas.

Hace unos meses, Nando Wee participó junto a otros influencers en el Summer Kamp 2024.

Nando Wee tendrá combate con Abraham Flores en Supernova: Génesis

Se confirmó que en la segunda edición de Supernova: Génesis, Nando Wee tendrá un combate con Abraham Flores “El Abrahaham, de 26 años de edad.

Los creadores de contenido se subirán al ring de pelea el 26 de abril 2026 en la Arena CDMX.

Nando Wee en combate con Abraham Flores en Supernova: Génesis (@nandoweee / Instagram)

Nando Wee estalla contra Un Tal Fredo por su bootcamp

Por andar actualmente en el ojo público, Un Tal Fredo -de 33 años de edad- ha recibido críticas de todo tipo, como fue el caso del Tiktoker Nando Wee.

Recientemente, el Tiktoker y Youtuber Nando wee, se fue en contra de Un Tal Fredo insinuándole que debido a su podcast, él actualmente se cree un “héroe”.

“Tú quieres que el mundo sea un lugar mejor, pero, donde tú seas el único héroe. Eso me huele a egocentrismo y falso altruismo”. NANDO WEE

Asimismo, Nando Wee insinuó que en el podcast de Un Tal Fredo, en donde, en su mayoría asisten influencers para hablar sobre los abusos vividos en sus relaciones pasadas, él sólo busca visitas.

“Tú no quieres cambiarle la vida a nadie, tú sólo quieres un ejército de personas que te den visitas y dinero”. NANDO WEE

Un Tal Fredo le responde a Nando Wee y le recuerda su infidelidad

Luego de que Nando Wee se fuera en contra de Un Tal Fredo, este último le respondió a través de TikTok recordándole su infidelidad hacia Monse Limongi.

“Si ni siquiera te importó el corazón de la persona que te amaba, ¿qué te van a andar importando los demás?” UN TAL FREDO

A su vez, Un Tal Fredo se le fue con todo a Nando Wee recordándole que él quería serle infiel a su novia Monse Limongi en el Summer Kamp 2024.

Finalmente, Un Tal Fredo remató todo lo que decía en contra de Nando Wee, mencionando que ya había invitado a quien fue su ex novia, Monse Limongi, a hablar sobre su relación en el próximo capítulo de su podcast.