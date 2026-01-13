Poncho de Nigris -de 49 años de edad- quiere hacer una alianza entre Ring Royale y Supernova: Génesis.

Tras el éxito que tuvo Supernova: Orígenes, Poncho de Nigris hizo su propio show de box en Monterrey al que llamó Ring Royale.

En entrevista con De Primera Mano, Poncho de Nigris admitió que Ring Royale tiene un formato similar al Supernova: Génesis, pero asegura que hay “mercado para todos”.

“Hay mercado para todos. Se hizo una en la Ciudad de México, es mejor que estemos haciendo equipo a que le estén hablando a los peleadores que van a pelear acá y que les digan: ‘Si peleas allá ya no podrás peleara acá’ y que les ofrezcan más dinero” Poncho de Nigris

Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale (@ringroyalefights)

Poncho de Nigris confirmó que los productores de Supernova: Génesis han tratado de amenazar a sus peladores con que si participan en Ring Royale, estarán vetados del otro evento deportivo.

Incluso, los organizadores de Supernova: Orígenes estarían ofreciendo más dinero a los peleadores de Ring Royale para que se ‘bajen’ de la contienda.

“Yo prefiero hacer equipo, hay para todos, está la de México, está la del norte”, dijo Poncho de Nigris.

El conductor comentó que desea hacer equipo con Supernova: Génesis, ya que se hacen peleas de este estilo en otros países y el formato no es exclusivo de Supernova.

Supernova: Génesis (Instagram | @supernovaboxing)

Esta es la diferencia entre Supernova: Génesis y Ring Royale

Según Poncho de Nigris, hay una gran diferencia entre Supernova Orígenes y Ring Royale.

Pues la peleas de Ring Royale se hacen entre “famosos”, mientras que Supernova: Génesis se realiza entre influencers.

Ring Royale se realizará el 15 de marzo, mientras que el Supernova: Génesis es el 26 de abril.

Así como el Supernova: Génesis tendrá diversos grupos y cantantes, Ring Royale también tendrá shows musicales y batallas de freestyle.