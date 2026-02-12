Samadhi Zendejas -de 31 años de edad- reveló que no peleará en Supernova Génesis y revelan la posible causa, la presionaron para perder.

Según información del conductor Gabriel Cuevas, Samadhi Zendejas se impuso ante Alana Flores el día de la presentación de peleadores y esto provocó que le hicieran una petición.

Samadhi Zendejas dejó Supernova Génesis por presión a perder

El jueves 12 de febrero, Samadhi Zendejas compartió que ya no pelearía con Alana Flores en Supernova: Genesis y esto provocó diversas reacciones en redes sociales.

Gabriel Cuevas asegura que una persona cercana a Samadhi Zendejas le reveló que los problemas iniciaron cuando los organizadores refirieron al equipo de la actriz que “sería complicado que ella ganara”.

Samadhi Zendejas (Instagram/@samadhiza)

Samadhi Zendejas rechazó la idea de dejar ganar a Alana Flores, por lo que decidió abandonar Supernova: Génesis.

Alana Flores se mantiene invicta en el boxeo amateur y ha ganado cuatro peleas; la última ocurrió en Supernova: Orígenes contra Gala Montes.

Aparentemente, los organizadores de Supernova Génesis querían que Alana Flores permaneciera invicta y por eso pidieron a Samadhi Zendejas que se dejara ganar.

Alana Flores (Instagram | @alanafloresf)

Supernova Génesis revela “el verdadero motivo” por el el Samadhi Zendejas no pelará

Samadhi Zendejas compartió un comunicado para confirmar su salid de Supernova Génesis y expresó que estaba ilusionada y entrenando para su pelea.

Sin embargo, Supernova Génesis “no logró alinear los detalles necesarios” para la pelea.

Supernova Génesis compartió un comunicado donde asegura que Samadhi Zendejas no estaba de acuerdo con el peso establecido en la pelea.

Mientras que en redes sociales surgió la teoría de que la renuncia de la actriz era “armada” solo para generar controversia.

Ya que la presentación de Ring Royale, competencia de Supernova Génesis, había causado más expectativa.

Por lo pronto, Supernova Génesis aseguró que seguiría en pláticas con Samadhi Zendejas para convencerla de que regresara a la contienda.