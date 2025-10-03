Tras el éxito de Supernova: Orígenes los organizadores anunciaron la segunda edición para el próximo 2026.

Su debut como evento deportivo y de entretenimiento tuvo lugar el pasado domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Fecha y boletos para Supernova Génesis en Arena CDMX

El próximo año las apuestas escalarán a lo alto y ahora el evento se realizará en uno de los mejores recintos de la ciudad: Arena CDMX.

La cita es el próximo 17 de mayo de 2026, siendo que la venta de boletos ya fue anunciada para el público.

Supernova: Orígenes 2025. Ganadores por combate: Alana Flores vence a Gala Montes, pero acepta que es la “rival más difícil que ha enfrentado” (tomada de video)

Cabe destacar que la Arena CDMX tiene capacidad para albergar a 22 mil 300 personas.

Esto es un indicativo de lo que se espera para Supernova Génesis después del fenómeno en el que se convirtió la primera edición.

En cuanto a la venta de boletos se ha dado a conocer que será a través de Super Boletos, sin embargo todavía no se sabe el precio de las entradas.

En una publicación de la cuenta de Instagram de Supernova se ha lanzado un video con la fecha 14 de octubre de 2025.

Por lo que los fans sospechan que esta será la fecha en la que salgan los boletos para el Supernova Génesis en Arena CDMX.

¿Quiénes pelearán en Supernova Génesis? Arena CDMX recibirá a nuevos peleadores

Tras el anuncio de Supernova Génesis no se ha liberado más información al respecto.

Esto quiere decir que todavía no hay peleadores anunciado para el evento deportivo.

Sin embargo, están empezando a circular algunas opciones para un enfrentamiento en Supernova Génesis el próximo 2026.

Pues más que nada se espera que haya personalidades internacionales en esta edición como Rivaldios y Adriano Zendejas, aunque es muy pronto para confirmarlo.

Ganadores del Supernova: Orígenes 2025

La primera edición del evento tuvo fuertes enfrentamientos y grandes momentos, pero los ganadores de la noche, en las cinco peleas, fueron:

Primer Combate: Gana Luis “Pride”

Segundo Combate: Gana Milica

Tercer Combate: Gana Mario Bautista

Cuarto Combate: Gana Franco Escamilla

Quinto Combate: Gana Alana Flores