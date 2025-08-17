La primera edición de Supernova: Orígenes 2025, evento de boxeo amateur de famosos en México, se celebra hoy domingo 17 de agosto en la CDMX.
Los combates de Supernova: Orígenes 2025 son los siguientes:
- Alana vs Gala Montes
- Franco Escamilla vs El Escorpión Dorado
- Mario Bautista vs Westcol
- Mercedes Roa vs Milica
- Luis “Pride” vs Shelao
Ganadores de Supernova: Orígenes 2025
Tras meses de espera, Supernova: Orígenes presentó sus cinco peleas de exhibición.
A continuación, te daremos a los ganadores de cada uno de los combates de Supernova: Orígenes 2025.