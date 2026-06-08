Un sismo de magnitud preliminar 6.1 se registró hoy 8 de junio de 2026 a las 12:00 horas (hora del centro de México) en Quintana Roo.

La gobernadora Mara Lezama informó que el sismo registra una magnitud preliminar de 6.1 con epicentro en el occidente de Cuba.

🚨 Informamos que, de acuerdo con reportes preliminares, se registró un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en el occidente de Cuba, aproximadamente a 104 kilómetros de las costas de #QuintanaRoo.



⚠️ Al momento no se reportan daños ni afectaciones. Como medida preventiva, se… — Mara Lezama (@MaraLezama) June 8, 2026

De acuerdo con la gobernadora, no se reportan daños ni afectaciones tras el sismo de hoy.

Al momento no se reportan daños ni afectaciones. Como medida preventiva, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo en zonas vulnerables, aeropuertos, zonas turísticas, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Por su parte, el Sistema de Alertamiento Sísmico de Safe Life Alert confirmó que el sismo tuvo por epicentro al noroccidente de Cuba.

Sismo hoy: temblor en Cancún, Quintana Roo. Epicentro en Cuba (SASSLA)

Temblor hoy en Cancún; el epicentro fue en Cuba

El temblor del lunes 8 de junio se percibió en Cancún y otros municipios de Quintana Roo, sin embargo no ameritó la activación de la alerta sísmica. Este temblor tuvo epicentro en Cuba, a 104 kilómetros de las costas de Quintana Roo.

El Sistema de Alertamiento Sísmico de Safe Life Alert (SASSLA) indicó que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.1 con epicentro en el noroccidente de Cuba.

Evento sísmico poco inusual por su origen geográfico y para su magnitud, pero geológicamente normal y esperable por la configuración tectónica local dada. SASSLA

Usuarios de redes sociales han compartido videos del sismo que se registró en Cancún; tanto del movimiento como del desalojo de inmuebles.

🌎⚠️🏃‍♂️ Momentos de angustia se vivieron en Cancún tras el fuerte temblor percibido la tarde de este lunes. Videos captados por ciudadanos muestran la evacuación de edificios y oficinas mientras las personas buscaban ponerse a salvo.#Temblor #Cancún #QuintanaRoo

📹Cortesía pic.twitter.com/P9lcKW3fEN — 24HorasQRoo (@24HorasQR) June 8, 2026

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

Recomendamos a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, realice una revisión preventiva de sus viviendas y reporte de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

El sismo de hoy en Quintana Roo recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.