Julián Álvarez sería buscado por el Real Madrid, equipo listo para pagar más de 3 mil millones de pesos por el fichaje del jugador del Atlético de Madrid.

Según información de Sky Sports Alemania, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. tiene a Julián Álvarez como uno de sus grandes objetivos.

En entrevista reciente, Pérez descartó a Erling Haaland como fichaje, y quien llegue no lo hará desde la Premier League.

Señaló que lo primero que se hará es hablar con el club dueño de su próxima estrella. El cual es un fichaje para que ilusione, “porque de eso se trata, de ilusionar”.

Julián Álvarez podría fichar con el Real Madrid (José Bretón / AP)

El Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez

Julián Álvarez no solo es objetivo del Real Madrid, el FC Barcelona había levantado la mano antes por el delantero argentino del Atlético de Madrid.

Sin embargo, el fichaje de Julián Álvarez nol luce tan sencillo para los gigantes del futbol español, ya que de inicio, el Atlético de Madrid no planea vender a su jugador estrella.

La clave ahora es económica. En ese sentido, la oferta del Real Madrid sería demasiado tentadora para el Atlético de Madrid, quien podría ceder y vender a Julián Álvarez.

La rivalidad es un obstáculo para que el Real Madrid pueda fichar a Julián Álvarez

Si el Atlético de Madrid tiene un gran rival en el futbol de España es el Real Madrid, situación que impediría a los colchoneros vender a su máxima estrella Julián Álvarez, a los merengues.

En la historia reciente del futbol español, los movimientos directos entre Atlético y Real Madrid son casi imposible de recordar, especialmente cuando se trata de la máxima figura de uno de los dos clubes.