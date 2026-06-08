Guillermo Almada fue confirmado como nuevo entrenador del América, tras la salida de André Jardine.

“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en Coapa para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026″ Club América

El club oficializó su contratación en redes sociales y trascendió que firmó un contrato por dos años, con presentación programada en próximos días.

El América destacó la trayectoria del uruguayo de 59 años de edad, con títulos en el Apertura 2022 de la Liga MX y la Concachampions 2024.

La directiva confía en que Guillermo Almada mantenga el nivel competitivo alcanzado con André Jardine y que las Águilas vuelen alto bajo su dirección técnica.

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¿Por qué será Guillermo Almada entrenador del América?

En su comunicado, el América destacó que Guillermo Almada cuenta con una exitosa y amplia trayectoria como entrenador, luego de dirigir a distintos equipos de Sudamérica, México y España.

El América valoró los logros de Almada como entrenador, entre los que destacan la obtención de los títulos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y de la Concachampions en 2024.

El estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región" Club América

América confía en que las Águilas vuelen alto con Guillermo Almada como entrenador

El América aseguró que la llegada de Guillermo Almada a su dirección técnica, representa un motivo de alegría dada la probada capacidad y reconocimiento del uruguayo.

Se espera, que el nivel logrado con André Jardine como entrenador del América, se mantenga con Guillermo Almada.