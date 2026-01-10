Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- asegura que existe rivalidad entre los organizadores de Supernova: Génesis y Ring Royale.

La polémica entre Supernova: Génesis y Ring Royale está fueran del ring, a pesar de que los eventos se realizan en diferentes estados.

Revelan rivalidad entre Supernova: Génesis y Ring Royale

Supernova: Génesis tuvo gran aceptación en 2025, por lo que Poncho de Nigris -de 49 años de edad- decidió copiar el formato y hacer un evento similar en Monterrey.

Ring Royale ya reveló sus peladores, mientras que Supernova: Génesis presentará oficialmente a los famosos que se pelearán el 21 de enero.

Supernova Génesis (Instagram | Captura de panta)

Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa De Primera Mano, que los organizadores de Supernova: Génesis lanzaron una “amenaza” a los famosos que participan en Ring Royale.

Si forman parte de Ring Royale, ya no se podrán subir al ring de Supernova: Génesis .

“Ya quieren los de Supernova boicotear a Poncho de Nigris, porque ya empezaron a amenazar que si vas con De Nigris, ya no puedes regresar aquí y no se vale”, reveló Gustavo Adolfo Infante.

Supernova: Génesis es organizado por el productor Miguel Ángel Fox, mientras que Ring Royale es lanzado por Poncho de Nigris.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale (@ringroyalefights)

¿Cuándo es el Supernova: ¿Génesis y Ring Royale? Esto debes saber

Ring Royale se realizará en Monterrey con figuras conocidas de Nuevo León y otros estados:

Fecha: 15 de marzo

Lugar: Arena Monterrey

Las peleas de Ring Royale serán:

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

El Abelito vs Bull Terrier

Alberto del Río vs Chuy Almada

Poncho de Nigris vs Cry

Supernova: Génesis se realizará en la CDMX:

Fecha: 26 de abril

Lugar: Arena Ciudad de México