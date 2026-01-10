Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- asegura que existe rivalidad entre los organizadores de Supernova: Génesis y Ring Royale.
La polémica entre Supernova: Génesis y Ring Royale está fueran del ring, a pesar de que los eventos se realizan en diferentes estados.
Revelan rivalidad entre Supernova: Génesis y Ring Royale
Supernova: Génesis tuvo gran aceptación en 2025, por lo que Poncho de Nigris -de 49 años de edad- decidió copiar el formato y hacer un evento similar en Monterrey.
Ring Royale ya reveló sus peladores, mientras que Supernova: Génesis presentará oficialmente a los famosos que se pelearán el 21 de enero.
Gustavo Adolfo Infante reveló en su programa De Primera Mano, que los organizadores de Supernova: Génesis lanzaron una “amenaza” a los famosos que participan en Ring Royale.
Si forman parte de Ring Royale, ya no se podrán subir al ring de Supernova: Génesis.
“Ya quieren los de Supernova boicotear a Poncho de Nigris, porque ya empezaron a amenazar que si vas con De Nigris, ya no puedes regresar aquí y no se vale”, reveló Gustavo Adolfo Infante.
Supernova: Génesis es organizado por el productor Miguel Ángel Fox, mientras que Ring Royale es lanzado por Poncho de Nigris.
¿Cuándo es el Supernova: ¿Génesis y Ring Royale? Esto debes saber
Ring Royale se realizará en Monterrey con figuras conocidas de Nuevo León y otros estados:
- Fecha: 15 de marzo
- Lugar: Arena Monterrey
Las peleas de Ring Royale serán:
- Karely Ruiz vs Marcela Mistral
- El Abelito vs Bull Terrier
- Alberto del Río vs Chuy Almada
- Poncho de Nigris vs Cry
Supernova: Génesis se realizará en la CDMX:
- Fecha: 26 de abril
- Lugar: Arena Ciudad de México