De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones en Coahuila 2026, el PRI obtuvo un triunfo contundente con más del 55% de los votos.

Con el 99.861% de las actas capturadas al corte de las 6:40 horas del 8 de junio, el PRI en coalición con el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), obtuvieron el 55.0276% de los votos totales.

Esto en la elección de las y los integrantes del congreso local; se disputaron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

PRI sería el ganador indiscutible de las elecciones en Coahuila 2026

El PREP del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) señala al PRI como el ganador indiscutible de las elecciones en Coahuila 2026 con más del 55% de los votos otorgados por la ciudadanía en la jornada del pasado 7 de junio.

Con una participación ciudadana del 50.7387% del padrón electoral en una jornada tranquila, donde no se reportaron incidentes, de acuerdo con el informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con más del 99.8% de las actas contabilizadas, el PRI se coloca como el ganador contundente, con 684 mil 221 votos, lo que corresponde al 55.0276% de la votación total.

Esto seguido de:

Morena y PT: 325 mil 824 votos, es decir, el 26.2043%

Nuevas Ideas: 73 mil 187 votos, es decir, el 5.8860%

Partido Verde: 32 mil 382 votos, es decir, el 2.6044%

PAN: 26 mil 872 votos, es decir, el 2.1611%

Movimiento Ciudadano: 24 mil 492 votos, es decir, el 1.9697%

México Avante: 7 mil 224 votos, es decir, 0.5809%

Por otra parte, se contabilizaron 2 mil 526 votos por candidaturas no registradas y 64 mil 294 votos nulos, lo que representa el 0.20131% y el 5.1708% respectivamente.

PRI, con triunfo contundente, se lleva 16 diputaciones

Con los resultados del PREP, el PRI se alzaría con el triunfo contundente de la jornada electoral del 7 de junio en Coahuila con las 16 diputaciones obtenidas.

Así lo señala el cómputo del 99.861% de las actas, donde el PRI obtuvo más del 55% del total de los votos.

Es decir, ningún otro partido obtuvo una diputación de mayoría relativa.