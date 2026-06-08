Isaac del Toro continuó su participación en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en la Etapa 2 de la carrera francesa, que ganó Anthon Charmig.

Isaac del Toro llegó a en el lugar 26 de la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, para ubicarse en el lugar 13 de la clasificación general, a 44 segundos del líder Alex Baudín.

Isaac del Toro, integrante del equipo UAE Team Emirates-XRG, estuvo dentro del pelotón durante gran parte de la Etapa 2.

Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro compite fuerte en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac del Toro se mantiene en la pelea en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, y tras la Etapa 2 no pierde la esperanza de ganar la carrera.

Anthon Charmig se llevó la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 este lunes 8 de junio de 2026.

¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 2?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Alex Baudin Ramses Debruyne Kevin Vermaerke Léo Bisiaux Ben Tulett Luke Tuckwell Kévin Vauquelin Oscar Onley Rudy Molard Luke Plapp

Perfil y recorrido de la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

La Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 la correrá Isaac del Toro en Perreux, Francia, el martes 9 de junio a partir de las 4 horas, una contrarreloj por equipos de 28 kilómetros.

Isaac del Toro afrontará una de las etapas decisivas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes: la crono por equipos de 28 kilómetros con salida y meta en Perreux.

La Etapa 3 tiene un trazado ideal para rodadores pero con un repecho final que podría hacer diferencias destacadas en la general.