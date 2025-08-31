Víctor Ordoñez, conocido como Lonche de Huevito es creador de contenido de Sinaloa y es señalado por las amenazas de muerte a Yeri Mua y su familia.

La cantante e influecer Yeri Mua denunció a través de redes sociales amenazas de muerte que recibió previo a su próxima presentación del 14 de septiembre en un show en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tijuana que se llevará a cabo en el Parque Morelos junto con el compositor ‘El Malilla’.

Posteriormente señaló de manera directa a Víctor Ordoñez, influecer originario de Los Monchis, Sinaloa conocido como Lonche de Huevito de ser el responsable de sus amenazas de muerte.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Víctor Ordoñez, creador de contenido de Sinaloa señalado se las amenazas de muerte a Yeri Mua y su familia con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Lonche de Huevito?

Víctor Ordoñez es un creador de contenido de Sinaloa que es conocido en redes sociales como Lonche de Huevito y señalado de ser el responsable de las amenazas de muerte a la influencer y cantante Yeri Mua.

A través de sus redes sociales, Yeri Mua denunció ser víctima de amenazas de muerte a ella y su familia previa a su presentación de Tijuana, Baja California.

Las amenazas que Yeri Mu recibió ocurrieron a través de redes sociales, así como con una “manta” en la que le advertían de si se presentaba en Tijuana, ese sería su último show.

De acuerdo con la cantante, estas amenazas provienen del influencer originario de Los Monchis, Sinaloa, Lonche de Huevito y sus fans conocidos como los F.E.S.

Ante ello la cantante Yeri Mua, aseguró que iba a proceder legalmente ante estas amenazas de muerte, y negó estar metida en “cosas malas”.

¿Qué edad tiene Lonche de Huevito?

Víctor Ordoñez, conocido como Lonche de Huevito es un joven influencer originario de Los Monchis, Sinaloa, de quién se desconoce su edad exacta pero se sabe que nació en el mes de mayo.

¿Quién es su esposa Lonche de Huevito?

En redes sociales Lonche de Huevito no muestra si tiene pareja actualmente, pero hace mantiene fotografías con una mujer joven a la que llama de manera cariñosa.

Sin embargo en comentarios señalaban que con esta mujer ya no tenía una relación.

¿Qué signo zodiacal es Lonche de Huevito?

Es posible que Lonche de Huevito, influencer al que acusa Yeri Mua de ser responsable de las amenazas de muerte en su contra, sea de signo zodiacal Tauro al tener su cumpleaños en el mes de mayo.

¿Cuántos hijos tiene Lonche de Huevito?

Se desconoce si Víctor Ordoñez, Lonche de Huevito tiene hijos o no.

¿Qué estudió Lonche de Huevito?

Se desconoce el nivel de estudios de Víctor Ordoñez, Lonche de Huevito pero se sabe que es un experto en startups, por lo que debe tener conocimiento sobre el tema.

¿En qué ha trabajado Lonche de Huevito?

Víctor Ordoñez, Lonche de Huevito es influencer y creador de contenido, experto en startups y asesorías privadas en Mentooring.

Tiene diferentes redes sociales donde tiene miles de seguidores como: