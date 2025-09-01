Willito es el streamer que besó a Yeri Mua -de 23 años de edad- en la fiesta de yate de Lonche de Huevito.

Aunque Willito es famoso en TikTok y otras redes sociales, hay dudas acerca de quién es y qué hace este creador de contenido. Aquí te contamos.

¿Quién es Willito? El streamer besó a Yeri Mua en la fiesta de Lonche de Huevito

Guillermo Peña, mejor conocido como Willito, es un streamer y tiktoker dedicado a contenido de comedia, lip sync y trends de bailes.

Willito es originario de McAllen, Texas, y se dice que mide aproximadamente 1.73 metros de altura.

Willito, streamer (@willitooo_)

¿Cuántos años tiene Willito? El streamer con quien se besó Yeri Mua

Willito nació el 23 de junio de 2003, por lo que actualmente tiene 22 años de edad.

¿Quién es la novia de Willito, Guillermo Peña?

En enero de 2025, Willito y la influencer Odette Orlena confirmaron que estaban en una relación , la cual ya terminó.

Antes de ella, Guillermo Peña también hizo púbico su romance con la creadora de contenido Wendy.

Willito, streamer (@willitooo_)

¿Qué signo zodiacal es Willito, el streamer que besó a Yeri Mua?

Según su fecha de nacimiento en junio, Willito es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Willito, streamer que se besó con Yeri Mua?

Hasta donde se sabe, Guillermo Peña, mejor conocido como Willito, no tiene hijos.

Willito, streamer (@willitooo_)

¿Qué estudió Willito, el streamer Guillermo Peña?

En el 2022, Willito compartió en redes sociales una foto de graduación de la preparatoria; logro que le dedicó a su mamá.

Sin embargo, actualmente se desconoce si el streamer está estudiando.

¿En qué ha trabajado Willito, quien se besó con Yeri Mua?

El 2019 fue el año en el que la vida de Willito cambió para siempre, pues abrió su cuenta en TikTok y empezó a ganar seguidores.

Actualmente, Willito es creador de contenido con cifras importantes de seguidores en redes sociales:

1.4 millones de seguidores en Instagram

3.8 millones de seguidores en TikTok

347 mil suscriptores en YouTube

11 mil 900 seguidores en Kick

509 mil seguidores en Twitch

Willito, streamer (@willitooo_)

El streamer Willito besó a Yeri Mua en la fiesta de yate de Lonche de Huevito

Antes de las denuncias de Yeri Mua contra Lonche de Huevito por amenazas de muerte, la mexicana acudió a una de sus fiestas en yate en Miami, Estados Unidos.

En el evento estaba Willito, quien es amigo y habitual invitado en los en vivo de Lonche de Huevito en Kick.

En una especie de apuesta por un Rolex y un beso, Willito besó a Yeri Mua en dos ocasiones, asegurando que se “enamoró” de la influencer.

Sin embargo, Yeri Mua le reveló que para ella no fue nada significativo y hasta juró que no era un hombre ‘de su talla’.

El video del momento, con mucho alcohol alrededor, fue transmitido en vivo en Kick.