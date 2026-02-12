Aunque Samadhi Zendejas de 31 años de edad, fue quien retó a Alana Flores a subirse al ring, la actriz compartió que no peleará en Supernova Génesis.

Pero ¿Quién peleará con Alan Flores? Aunque Bárbara de Regil de 38 años de edad, era otra de las más mencionadas, ella misma rechazó subirse al ring con la streamer en esta edición de Supernova Génesis.

Samadhi Zendejas ya no peleará con Alan Flores en Supernova Génesis

A dos meses de que Supernova Génesis se lleve a cabo y tras la presentación que tuvieron con la prensa, Samadhi Zendejas compartió que ya no peleará con Alana Flores de 25 años de edad.

A través de un comunicado, la actriz de Mariposa de Barrio explicó que “no se lograron alinear los detalles necesarios para concretar mi participación” por lo que decidió no subir al ring.

Zendejas también argumentó que las decisiones que toma procura que sean “de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera”, así como los que trabajan con ella.

Finalmente, Samadhi Zendejas agradeció a sus fans por “creer en mí”, compartiendo que ahora se enfocará en los próximos proyectos que tiene.

Pese a desistir de pelear con Alana Flores, la actriz deseó que Supernova Génesis sea un éxito en su segunda edición que sucederá el 26 de abril de 2026.

Comunicado de Samadhi Zendejas sobre su pelea con Alana Flores en Supernova Génesis. (@samadhiza)

Hasta el momento ni Alana Flores y tampoco las cuentas de Supernova Génesis se han pronunciado sobre la declinación de Samadhi Zendejas a la pelea.

¿Quién peleará con Alana Flores en Supernova Génesis? Ni Bárbara de Regil lo hará

La actriz Samadhi Zendejas sorprendió al revelar que ella se subiría al ring con Alana Flores, pero ahora lo volvió a hacer al decidir desistir de la pelea para Supernova Génesis, pero ¿quién será la nueva contrincante?

Muchos esperaban ver a Bárbara de Regil peleando en Supernova Génesis con Alan Flores, pero la actriz lo rechazó compartiendo que tenía trabajo de actuación y esa era su prioridad.

Sin embargo, ahora que Alan Flores no tiene contrincante le insistieron a Bárbara de Regil, pero la actriz de Rosario Tijeras volvió a rechazar la pelea en esta edición de Supernova Génesis argumentando que si llegara a suceder pondría sus propias condiciones.

“Ya dije que si es MMA sí, para estar parejas. Ella box, yo artes marciales. Estoy en Madrid filmando una serie y para mí es mucho más importante mi carrera que una pelea de box”. Bárbara de Regil, actriz.