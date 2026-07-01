Claudia Sheinbaum celebró que el ambiente mundialista del 2026 “se ha vivido en México” más que en Estados Unidos o Canadá, pese a que el próximo domingo se jugará el último partido en el Estadio Banorte.

“Fraternidad, eso es lo que es el pueblo de México, fraternidad. Con nosotros mismos y hacia el exterior” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras el triunfo del Tri 2-0 sobre Ecuador, la presidenta de México felicitó a la selección y calificó el encuentro como “de primerísima”.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró que México ha demostrado ser un pueblo de fraternidad y pidió a la afición celebrar con responsabilidad, luego de confirmarse tres muertes en Paseo de la Reforma de la CDMX.

Sheinbaum celebra que “el Mundial se ha vivido en México”

Claudia Sheinbaum celebró que el ambiente mundialista se ha vivido más en México que en Estados Unidos o Canadá, países con los que comparte la sede del Mundial 2026.

La presidenta resaltó que en los otros dos países sede no se han visto las celebraciones que sí se han tenido en México.

“No es por nada pero el Mundial se ha vivido en México, poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá” Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, señaló que esto se debe a la fraternidad del pueblo mexicano, que ha logrado que los turistas disfruten de este evento deportivo.

“Aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero de manera muy especial” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum: “les va a ir mal” a quienes no apoyen a México

Por otra parte, Claudia Sheinbaum felicitó a los jugadores de la selección nacional por su triunfo en el México vs Ecuador y aseguró que se trató de un juego de primerísima.

“Felicidades a la selección porque la verdad fue un gran juego, de primerísima… Dieron todo en la cancha y con un profesionalismo excepcional y es un orgullo para todas y todos los mexicanos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por otra parte, recordó que desde el primer partido de México en el Mundial 2026 señaló que a todos los que no quieren a México “les va a ir mal” tanto dentro como fuera de la cancha.

“En el primer triunfo de la selección yo dije: es que al que no quiera a México le va a ir mal, de dentro y de fuera. Porque nuestro país es algo extraordinario y algo muy bonito es el orgullo de ser mexicanos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, pidió a las y los aficionados a celebrar con responsabilidad, esto luego de que Clara Brugada confirmara 3 muertes en Paseo de la Reforma durante los festejos.