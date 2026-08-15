PAN exige a Sheinbaum decidir entre gobernar México o proteger a López Beltrán

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que defina su postura luego de que Estados Unidos haya decidido retirarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán.

Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN, señaló que Claudia Sheinbaum debe decidir entre asumir su papel de jefa de Estado o seguir protegiendo a Andrés Manuel López Beltrán y a su “clan”.

“Claudia Sheinbaum debe decidir si asume su papel de jefa de Estado o de encubrir al clan López Beltrán”. Jorge Romero Herrera

PAN pide a Sheinbaum que decida entre gobernar México o proteger a López Beltrán

El pasado jueves 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán envió una carta al presidente Donald Trump para pedir una explicación sobre el retiro de su visa estadounidense.

López Beltrán estalla contra Trump tras retirarle la visa de Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ante el retiro de su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trataba de un tema de injerencia extranjera, pues no habría nada en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

Jorge Romero Herrera criticó la postura de Claudia Sheinbaum y le reiteró que debe decidir si quiere gobernar México o seguir protegiendo a López Beltrán, a quien acusa de participar en una red de huachicol fiscal.

El dirigente del PAN demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen las cuentas, contratos y el origen de la riqueza de López Beltrán.

Asimismo, Jorge Romero dijo que, mientras Morena califica el retiro de visa de López Beltrán como persecución política, el PAN sostiene que existen hechos concretos sobre cómo ha “amasado millones” por sus influencias.