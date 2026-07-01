Lamentablemente la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026, estuvo empañada por una serie de sucesos que derivaron en hechos violentos, así como la muerte de varias personas.

En diversos puntos del país, los festejos de la victoria de México ante Ecuador se salieron de control, por lo que la Selección Nacional mandó un mensaje a través de redes sociales.

México pide festejos seguros a los aficionados

A través de su cuenta de X, la Selección Nacional, agradeció el apoyo de toda la afición de México en este Mundial 2026, al mismo tiempo que pidió festejar de manera segura.

Mensaje de México sobre festejos (Especial)

México pide a los aficionados atender las indicaciones de las autoridades, para que cada festejo en este Mundial 2026 sea seguro para todo mundo.

Esto sin olvidar que ya se preparan para su siguiente objetivo en el torneo, que es el partido ante Inglaterra de Octavos de Final el próximo 5 de julio.

Hay que señalar que desde el inicio de la justa deportiva, se ha pedido calma y prudencia a la afición que se dé cita en las pantallas, así como en los festejos.

No obstante, hasta el momento todas las medidas de seguridad han sido insuficientes para atender todos los pormenores que se han dado tras los partidos.

Festejos tras victoria de México dejaron disturbios y varias muertes

La razón detrás del mensaje de la Selección Nacional se debe a todos los incidentes que hubo tras la victoria de México ante Ecuador.

Se sabe que en varios puntos del país, los festejos de la victoria de México ante Ecuador terminaron en disturbios, e incluso en algunos puntos hubo ataques armados.

El hecho más lamentable se dio en la CDMX, donde se reportó la muerte de varias personas que asistieron a festejar el triunfo en Reforma.

De acuerdo con diversos reportes, en varias zonas de dicha avenida se dieron estampidas que terminaron con el aplastamiento de varios aficionados, lo cual derivó en las muertes mencionadas.