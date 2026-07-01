Los festejos por el triunfo de México ante Ecuador con un 2-0 del Mundial 2026 terminaron en disturbios en el Centro Histórico de la capital de Guadalajara en el estado de Jalisco.

Por lo que durante el operativo en el Fan Fest en Guadalajara, la Secretaría de Seguridad de Jalisco detuvo a 15 personas involucradas en los disturbios.

Además de que se reportaron dos policías lesionados ante los hechos ocurridos en los festejos por el triunfo de México en Guadalajara.

15 detenidos en disturbios en Guadalajara, tras festejos por el triunfo de México

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó la detención de 15 personas en los disturbios suscitados la noche de ayer 30 de junio alrededor de las 10:10 pm en Guadalajara, tras los festejos por el triunfo de México.

Las autoridades precisaron que de los 15 detenidos en total, nueve fueron por delito de los cuales 6 fueron por daños a mobiliario público y comercios aledaños a la zona del Centro Histórico de Guadalajara.

Portazo en Fan Fest en Guadalajara habría causado los disturbios

Según reportes oficiales, un portazo en el área de la concentración del Fan Fest en Guadalajara habría causado los disturbios en la capital del estado ante los festejos por el triunfo de México.

Asimismo, se reportaron destrozos al mobiliario público y daños a comercios aledaños en el Centro Histórico de Guadalajara.

Ante el enfrentamiento y forcejeo para salvaguardar la seguridad de los asistentes, dos policías del estado resultaron heridos, por lo que requirieron de atención médica.