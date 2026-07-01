14 detenidos por reventa e ingreso sin acreditación en el Estadio Banorte

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron la detención de 14 personas, señaladas por reventa e ingreso sin acreditación en el Estadio Banorte durante el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), indicó que las detenciones se llevaron a cabo por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, como parte de un operativo para mitigar riesgos y actividades ilícitas en el Estadio Banorte.

Así detuvieron a 14 personas en el Estadio Banorte durante el México vs Ecuador

La SSC CDMX confirmó que un total de 14 personas fueron detenidas en el Estadio Banorte durante el partido México vs Ecuador en el Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, tres sujetos fueron interceptados cuando pretendían evadir los filtros de seguridad sin contar con las acreditaciones necesarias.

Durante su detención, se les aseguraron terminales bancarias y tarjetas destinadas presuntamente a la venta irregular de productos oficiales.

Ello reveló un esquema de transacciones ilícitas que buscaba aprovecharse de la alta afluencia de personas que hacían su arribo al Estadio Banorte.

De manera simultánea, la vigilancia se extendió hacia las zonas aledañas en la alcaldía Tlalpan, en donde se identificó a redes dedicadas a ofrecer boletos de manera informal.

En esta segunda acción, once personas —nueve hombres y dos mujeres— fueron detenidas por policías de la CDMX tras ser sorprendidas fomentando la reventa de boletos.

Los dispositivos de seguridad priorizaron combatir este tipo de irregularidades, para evitar estafas masivas entre los aficionados.

La SCC CDMX informó que los 14 detenidos fueron puestos a disposición de las instancias legales competentes, las cuales determinarán su situación jurídica en las próximas horas conforme a las leyes vigentes.