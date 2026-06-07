La inauguración del Mundial 2026 se realizará este 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca que llevará a un show con Shakira y Belinda que las llevó a encontrarse en los ensayos previos.

Una foto filtrada de los ensayos que darán inicio al Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) mostró que Shakira y Belinda se reencontraron con gusto nuevamente.

Shakira y Belinda se reencuentran por el Mundial 2026

Se sabe que en 2024, Belinda y Shakira compartieron públicamente haberse encontrado en House Party por la sanción “Soltera” de la cantante Colombiana.

Aunque en ese momento fue por invitación de Shakira que se conoció con Belinda, esta ocasión fue el Mundial 2026 lo que las llevó a reunirse.

A siete días de la inauguración del Mundial 2026, se filtró que las cantantes más sonadas de los últimos años formarán parte del show previo al primer partido en la CDMX con el que México inaugurará contra Sudáfrica.

La fotografía mostró a Shakira y Belinda muy cercanas en un ensayo, sobre el supuesto show que darán para el Mundial 2026 el 11 de junio.

Belinda y Shakira se reencuentran en ensayos por el show para el Mundial 2026. (Especial)

En esa se ve a Shakira tocando a Belinda por el rostro, mientras ambas se observan cara a cara y se sonríen al cruzar palabras.

Este show solo será uno de los tres shows de apertura que habrá en este Mundial 2026, al ser México, Canadá y Estados Unidos los anfitriones.

Según se sabe, para el show de México, además de Shakira y Belinda podrían estar:

Burna Boy

Alejandro Fernández

Danny Ocean

J Balvin

Lila Dows

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Esto debido a que estos grupos y/o cantantes son los más representativos en Latinoamérica.