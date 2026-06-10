Belinda y Andrea Bocelli sorprendieron a reporteros con un inesperado palomazo en el que interpretaron el clásico “Bésame Mucho”.

Tras cantar completamente a capela, Belinda y Andrea Bocelli fueron reconocidos con aplausos de quienes estaban presenciando el ya icónico momento.

“¡Viva México!" se escucha gritar a una persona en los videos que ya están difundiendo en redes sociales, protagonizado por ambos artistas.

Belinda y Andrea Bocelli (Captura de video)

El Mundial 2026 en México arranca con presentación de Belinda y Andrea Bocelli

El encuentro entre Belinda y Andrea Bocelli no fue mera casualidad, pues ambos artistas encabezarán el Countdown Concert del Mundial 2026.

Este es un evento previo a la inauguración del evento deportivo que se celebrará el miércoles 10 de junio en CDMX.

Andrea Bocelli cantará en el FIFA Countdown Concert previo al Mundial 2026 (Michelle Rojas)

FIFA Countdown Concert reunirá a artistas de talla internacional, todos de las tres diferentes sedes del Mundial 2026.

En el caso de México, Belinda y Andrea Bocelli estarán acompañados de otros artistas como la intérprete Elena Rose y el grupo Los Ángeles Azules.

Por su parte, el tenor italiano confirmó su asistencia al evento, expresando emoción por ser parte de los inicios del Mundial en nuestro país.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Nacional de la CDMX y será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de la FIFA en punto de las 17:00 horas.