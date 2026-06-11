Tras su actuación en la inauguración del Mundial 2026, Shakira difundió un mensaje en redes sociales enfocado en la paz global y la importancia de garantizar la educación infantil para las comunidades más vulnerables.

Shakira recordó que los mundiales no solo son una justa deportiva, sino que deben de ser una fuente de alegría y unión para todos en el mundo.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida” Shakira

Shakira hace un llamado a la paz tras la inauguración del Mundial 2026

Poco después de su presentación en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, Shakira compartió un emotivo mensaje donde expresó sus deseos para el torneo y reafirmó su compromiso social.

El emotivo mensaje de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 (@shakira / Instagram )

En su mensaje en sus Instagram Stories, Shakira hizo un llamado a la paz, la unión y resaltó la importancia de garantizar la educación infantil en las comunidades vulnerables.

Shakira pidió que el Mundial 2026 se desarrolle en armonía, pues considera que este evento sirve como una fuente de alegría y unión para todo el mundo.

La cantante colombiana aprovechó la plataforma global para recordar la importancia de brindar oportunidades educativas a las nuevas generaciones.

Shakira subrayó la necesidad de visibilizar a los niños en condiciones vulnerables que necesitan acceso a servicios básicos como la educación.

Como parte de su compromiso social, Shakira labora con la ONG Pies Descalzos, con la que busca brindar apoyo psicosocial, nutrición y educación de calidad a jóvenes en comunidades vulnerables.

Finalmente, Shakira cerró su mensaje con una frase entusiasta que reflejó su emoción por el inicio de la competencia: “¡Estamos listos!”.

Shakira celebra el triunfo de México en el partido inaugural del Mundial 2026

En sus redes sociales, Shakira festejó el triunfo de México en el Estadio Banorte tras inaugurar el Mundial 2026.

La cantante mostró su entusiasmo y apoyo hacia el país mexicano tras su victoria frente a Sudáfrica con un marcador de 2-0, destacando los goles anotados por Quiñones y Jiménez.

Shakira extendió una calurosa felicitación a sus seres queridos en México, describiendo la ocasión como una experiencia verdaderamente memorable.

“Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable!!!” Shakira

La imagen que compartió muestra a los jugadores mexicanos celebrando en la cancha por su triunfo en su primer partido del Mundial 2026.