Roro logra vencer a Samy Rivers en La Velada del Año 2026, tras una pelea muy cerrada siendo uno de los momentos más destacados y sorprendentes del evento.

Con decisión unánime, Roro se llevó la victoria luego de la polémica que se generó por el casco especial que utilizó que puso en riesgo su pelea.

La pelea de Samy Rivers y Roro fue una de las más reñidas en La Velada del Año 2026, sin embargo los jueces tenían claro que la española se había llevado la pelea.

Roro vence a Samy Rivers en La Velada del Año, en una de las peleas más reñidas

La española Roro venció a la mexicana Samy Rivers en un enfrentamiento de la Velada del año 2026 que generó gran expectativa por la preparación de ambas creadoras de contenido.

RoRo es la ganadora de su combate en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/RwLjB8V6W8 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Roro se alzó con la victoria por decisión unánime de los jueces, llevándose el cinturón del encuentro.

Este resultado fue considerado una sorpresa para muchos, ya que Rivers era la favorita en las apuestas con un 60.5% de probabilidades frente al 39.5% de la española.

La pelea fue descrita como un duelo de fuerzas parejas e intenso de principio a fin.

Mientras Samy Rivers utilizó su experiencia previa en el ring para intentar controlar el ritmo, Roro apostó por su excelente condición física y la disciplina desarrollada durante meses de entrenamiento.

Un punto de discusión previo y durante el combate fue el uso del casco debido a que Roro quería utilizar un modelo muy rígido que, según algunos reportes, podría haber influido en la dinámica del enfrentamiento.

Fiel al estilo del espectáculo de Ibai Llanos, Roro protagonizó una entrada épica al ring acompañada por un enorme dragón, lo cual fue calificado como un momento icónico de la jornada.

Este combate fue catalogado por el propio Ibai Llanos como el main event de las peleas femeninas de esta sexta edición.

Roro y la lista completa de ganadores de La Velada del Año VI

El antepenúltimo combate de La Velada del Año VI fue el encuentro entre Samy Rivers vs Roro, envuelto en la polémica, resultando la española triunfadora, estos fueron los otros ganadores:

Lit Killah venció con unanimidad a Kidd Keo Angie Velasco es la ganadora del combate contra Alondrissa Gero Arias suma victoria contra Viruzz Marta Díaz se impone ante Tatiana Kaer Edu Aguirre venció a Gastón Edul Natalia MX es la ganadora en su combate contra Clersss La Parce derrotó a Fabiana Sevillano