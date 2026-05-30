Con la participación de más de 15 artistas, el festival México Vibra se convertirá en una de las principales celebraciones previas al Mundial 2026, que busca promover la riqueza cultural, artística y musical del país.

Aureo Baqueiro, quien produce el evento rumbo al Mundial 2026, detalló que México Vibra realizará un viaje sonoro que abarca desde la década de los 30 hasta la actualidad, incluyendo géneros como:

Bolero

Balada pop

Rock

Regional mexicano

Ritmos urbanos

Los artistas que se presentarán en México Vibra rumbo al Mundial 2026

Los próximos 9 y 10 de junio se llevará a cabo el México Vibra, un evento que contará con la participación de más de 15 artistas en un escenario acompañados de orquesta, banda y mariachi.

En entrevista con López-Dóriga, Aureo Baqueiro reveló quienes serán parte de los artistas que encenderán México Vibra rumbo al Mundial 2026:

Alejandro Fernández Carin León Emmanuel Mijares Lucero Carlos Rivera Carla Morrison Aída Cuevas Los Ángeles Azules Banda El Recodo Meme del Real Diego Schoening (Timbiriche) Mariana Garza (Timbiriche) Alex Ibarra (Timbiriche) Benny Ibarra (Timbiriche) Orquesta Sinfónica de Minería Mariachi Gamamil Banda de 12 músicos

Cabe mencionar que los artistas no participarán con canciones propias, sino que México Vibra ha hecho un ensamble de 35 canciones icónicas de la música mexicana que ellos interpretarán.

Con una cartelera integrada por más de 15 artistas y una amplia oferta cultural, México Vibra promete convertirse en uno de los eventos más emblemáticos de la antesala del Mundial 2026.

Más de 15 artistas encenderán México Vibra rumbo al Mundial 2026 (México Vibra)

Precio, hora y lugar del festival México Vibra

El festival México Vibra se llevará a cabo los días martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX), la cita es a las 8:30 de la noche.

El precio de los boletos van de los $1,105 a los $9,345, dependiendo de la cercanía con el escenario. Debido a la expectativa generada por el evento, varias localidades ya se encuentran agotadas.