La participación de Shakira en los Mundiales de futbol va más allá de una simple actuación. La artista colombiana acumula presencia en 4 Copas del Mundo:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

México-Estados Unidos-Canadá 2026

En Alemania 2006, Shakira interpretó una versión especial de “Hips Don’t Lie” y participó en la clausura del torneo. En Sudáfrica 2010, encabezó la canción oficial con el éxito global “Waka Waka”.

Para Brasil 2014, la cantante regresó con “La La La (Brazil 2014)”, mientras que en 2026 volverá a ser protagonista con “Dai Dai”, tema oficial que interpreta junto al artista Burna Boy.

Shakira supera a Piqué en una comparación que se volvió viral entre aficionados

La presencia constante de Shakira en las Copas del Mundo ha generado comparaciones frecuentes en redes sociales con su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Mientras la intérprete suma participación en 4 Mundiales, Piqué disputó solo 3 Copas del Mundo con la selección de España durante su carrera profesional.

El defensor estuvo presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, torneo que marcó una de sus últimas grandes apariciones internacionales.

La comparación cobró fuerza tras la mediática ruptura de ambos, cuando seguidores comenzaron a destacar la trayectoria mundialista de cada figura.

Shakira interpretará el himno oficial del Mundial 2026 (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Además, existe un dato que suele llamar la atención entre los aficionados: ambos se conocieron precisamente durante las actividades del Mundial de Sudáfrica 2010.

Fue durante la grabación del videoclip de “Waka Waka” cuando surgió la relación entre la cantante colombiana y el entonces seleccionado español.

Con su regreso para la Copa del Mundo de 2026, Shakira reafirma un vínculo único con el futbol internacional y amplía una marca difícil de igualar.